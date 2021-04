Le fils de Teina Maraeura pressenti pour la mairie de Rangiroa

Tahiti, le 26 avril 2021 – Le conseil municipal de Rangiroa doit élire vendredi le successeur de Teina Maraeura, tavana condamné à l'inéligibilité dans l'affaire du FDA. Et le fils du maire et actuel premier adjoint, Tahuhu Maraeura, est pressenti sur place pour reprendre les rênes de la commune.



Les élus de Rangiroa sont convoqués ce vendredi à 7h30 en conseil municipal pour élire leur nouveau tavana ainsi que ses adjoints. En effet, le représentant et maire de l'atoll des Tuamotu depuis plus de 30 ans (1989-2021) Teina Maraeura a été condamné le 14 avril dernier à cinq ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et favoritisme dans l'affaire du Fonds de développement des archipels. Décision assortie d'une "exécution provisoire" qui a fait perdre immédiatement sa mairie à l'expérimenté élu des Tuamotu. A sa sortie du tribunal, Teina Maraeura avait annoncé avoir préparé sa succession, restant néanmoins discret sur l'identité du futur tavana : "Vous verrez quand il sera élu."



Et sur l'atoll, c'est le nom de Tahuhu Maraeura, actuel premier adjoint et fils du tavana déchu qui est pressenti pour succéder à son père. Contacté, ce dernier préfère pourtant rester prudent. "On n'a pas encore de candidat affiché, donc on attend car on est un groupe. On ne veut pas obliger qui que ce soit. Sinon cela va être de la dictature, il faut qu'on le choisisse ensemble ce candidat". Mais Tahuhu Maraeura précise tout de même qu'il n'est pas insensible à l'appel de la fonction : "Si le groupe me le demande et me porte, pourquoi pas. Mais je veux que cela vienne du groupe. Je suis tout nouveau dans le groupe et je n'ai pas envie de m'imposer. Ensuite, ce sera au conseil municipal de décider". Le fils de Teina Maraeura précise que des réunions sont en cours avec la majorité pour savoir quels seront les candidats. "On doit attendre aussi les tavana de Mataiva, Tikehau et Makatea".



"C'est écrit"



Parmi les élus de la majorité, Jonathan Mare assure que depuis le début de la campagne des municipales tous les colistiers sont au courant que le successeur de tavana est son fils. "C'est écrit. Il nous avait déjà prédit ce changement là. Pour nous, il n'y avait pas de secret on le savait déjà". Et le jeune élu Jonathan Mare ne trouve pas d'inconvénient à cette situation. "Il est aimé de tous. Il aide beaucoup de gens ici. Il ne regarde pas la couleur politique". Le conseiller ajoute que pendant la campagne, les électeurs demandaient déjà à ce que Tahuhu prenne les rênes de la commune. "Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais il est trop gentil. Tu peux lui demander la lune, il va tout faire pour te la donner", commente Jonathan Mare.



Autre conseiller municipal de la majorité, Tamatoa Mariterangi confirme effectivement que "le fils du tavana Tahuhu Maraeura se présente". L'élu précise ne pas savoir si, dans cette même majorité, d'autres élus vont déposer leur candidature. "S'il y a la cohésion dans le groupe, rien en changera".



Et pourtant, certaines voix préféraient encore temporiser lundi. "Ce n'est pas encore au point. Il faut qu'on se réunisse encore pour qu'on en parle tranquillement avec surtout les autres communes comme Makatea, Tikehau et Mataiva", explique avec précaution l'élue Loyna Fareea. Pour l'élue, la majorité doit être unanime. "Si les autres ne sont pas d'accord, on ne va jamais s'entendre". Elle considère d'ailleurs que tous pourraient soutenir la candidature de Tahuhu Maraeura "c'est quelqu'un qui est apprécié, qui a un coeur, et il est capable de gérer la commune. En plus c'est un jeune, il a grandit ici, il connait bien et est aimé par sa population".