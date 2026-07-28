

Le feu est maîtrisé à Motu Uta, un pompier légèrement blessé

Tahiti le 20 août 2026. Le feu est maîtrisé et les opérations, qui se poursuivent jusqu’à l’extinction complète, pourraient encore prendre plusieurs heures.



Un sapeur-pompier de Papeete a été légèrement blessé au cours des opérations. Il a été pris en charge par les secours pré-positionnés sur zone puis transporté au CHPF. Le Haut-Commissaire lui adresse ses vœux de prompt rétablissement.



Une trentaine d’intervenants restent mobilisés : services du Haut-commissariat, du Pays, Forces armées en Polynésie française, Police nationale, SAMU, sapeurs-pompiers et policiers municipaux.



Aucune pollution n’est constatée dans le lagon. Par précaution, un double barrage antipollution a été installé grâce aux moyens complémentaires du port autonome de Papeete et de la base navale de Papeete afin de prévenir tout risque de propagation d’eau souillée vers le milieu marin.



Le poste de commandement de crise du Haut-commissariat repasse en mode veille classique.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 20 Août 2026 à 11:24 | Lu 524 fois



