Le fenua fan de Facebook

L'ouverture de comptes Facebook ou Instagram par exemple est fortement dépendante de l'équipement des foyers et des facilités de chaque citoyen à pouvoir se connecter sur le territoire où il réside. Sans surprise, les pays insulaires du Pacifique Sud où les taux de pénétration en matière de réseaux sociaux sont les plus faibles sont ceux qui sont le moins raccordés à la toile, d'une part du fait de leur isolement et, d'autre part, du niveau de richesse par habitant. Un PIB par habitant réduit peut expliquer que l’accès à Internet ne soit pas considéré comme primordial.

La Polynésie au top

Avec un taux de pénétration Facebook de 63,2% de la population, la Polynésie domine ainsi facilement des territoires qui ont un nombre d'habitants proches comme Vanuatu (30,2% et 275 000 habitants) où le PIB par habitant est 6 fois moins élevé. Des petits états insulaires moins riches comme Tonga ou Kiribati sont à cet égard moins connectés aux réseaux sociaux mais relativement plus qu'en Papouasie Nouvelle Guinée où seulement 771 500 comptes Facebook ont été créés au sein de cette population de 8,3 millions d'habitant (soit un taux de pénétration de 8,8%). Dans ce pays et contrairement à la plupart des nations de la zone Pacifique, les utilisateurs hommes sont très largement majoritaires (60% des utilisateurs de Facebook). A Samoa, si Facebook est bien ancré dans les usages (62,4% de la population), Instagram est peu utilisé (3,7%). Chez nos voisins de Nouvelle Calédonie, où le PIB par habitant est plus élevé qu'ici, les usages de ces deux raisons sociaux sont proches de ceux constatés en Polynésie avec 176 100 comptes Facebook, en majorité utilisés par des femmes (53,4%) et la moitié des utilisateurs entre 18 et 34 ans. Notons tout de même que la Nouvelle-Zélande (70,2%) et l’Australie (68,1%) ont des taux de pénétration de Facebook plus élevés que la Polynésie dans le Pacifique.