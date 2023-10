Le duo Rozin/Strano ouvre le palmarès de l’Open international de beach tennis

Tahiti, le 16 octobre 2023 - L’association beach tennis Tahiti a organisé ce week-end, dans les jardins de Paofai, le premier tournoi international de la discipline labellisé ITF (International Tennis Federation) à Tahiti. Le Slovaque Alexander Rozin et l’Italien Niccolo Strano se sont imposés en finale du tableau doubles messieurs face aux Tahitiens Mathias Coenye et Haunui Montas. Vaiani Dusserre Valleaux et Sarah Santacruz l’ont emporté en doubles dames.



Le 1er Open international de Tahiti de beach tennis intégré au calendrier de la Fédération internationale de tennis (ITF) a mis en scène cinq tableaux, mais seuls les tableaux de doubles messieurs et dames étaient labellisés ITF. Les tableaux de simples et de mixtes ont enrichi le programme de l’Open qui, au-delà de son intérêt sportif, avait valeur de promotion pour une discipline encore relativement jeune au fenua mais qui se développe quantitativement et qualitativement depuis la création de l’association beach tennis Tahiti en 2017.



L’événement, qui a attiré une vingtaine de compétiteurs extérieurs issus de neuf pays, a débuté mercredi dernier avec une journée réservée aux jeunes puis s’est poursuivi jeudi avec la présence des partenaires de l’opération ainsi que ceux qui souhaitaient découvrir la discipline. La compétition a débuté vendredi, dans les jardins de Paofai, avec le tableau doubles mixtes et a enchaîné durant le week-end avec les tableaux de simples et surtout de doubles dames et messieurs référencés à l’international. Plus de 200 joueurs se sont exercés au beach tennis pendant les cinq jours de l’Open.



L’attention s’est évidemment portée plus particulièrement sur le tableau doubles messieurs et sur le double composé du Slovaque Alexander Rozin et de l’Italien Niccolo Strano qui figurent dans le Top 100 mondial, Strano ayant même été un temps membre du Top 20. Tous deux ont largement confirmé leur statut de favoris et ont enchaîné des succès aisés au fil des tours jusqu’à la finale.



Haunui Montas et Mathias Coenye résistent en finale



La paire favorite s’est certes imposée en deux sets en finale, mais Haunui Montas et Mathias Coenye, qui dominent la discipline localement, ont fait douter Rozin et Strano pendant un set. Menés 4-2 puis 5-4, les Tahitiens ont eu une balle de 5-5 mais n’ont pu la convertir victorieusement et ont lâché le premier set 6-4. Alexander Rozin et Niccolo Strano ont serré leur jeu dans la 2e manche pour boucler le set 6-2 et le match. Le Slovaque et l’Italien ont ainsi ouvert le palmarès de l’Open international de Tahiti.



Le tableau doubles féminins s’est quasi exclusivement déroulé entre Tahitiennes, Vaiani Dusserre Valleaux et Sarah Santacruz dominant nettement (6-3, 6-1) Nathalie Soulier et Morgan Trancart en finale. En simples (Rozin et Strano en ont fait l’impasse), succès chez les messieurs du Réunionnais Jérémy Duchier, vainqueur au finish (9-8) de Yankell Claverie. Ce dernier a décidément gardé de beaux restes (il fut champion du monde de beach en simple en 2009) puisqu’il s’était imposé la veille en doubles mixtes en partenariat avec son épouse Laetitia. Enfin en simples dames, victoire de Taihara Taerea, vainqueur de la poule finale devant Sarah Santacruz et Leilani Brothers.



Yankell Claverie, la principale cheville ouvrière de l’organisation de l’Open, estime que l’événement a rempli son objectif, tant sur le plan promotionnel que sportif : “Ce premier tournoi international a répondu à nos attentes avec une belle ambiance, un nombre de participants élevé avec une vingtaine de joueurs extérieurs et c’est encourageant pour l’avenir car on espère faire grandir notre tournoi. Et puis la présence de Niccolo Strano et Alexander Rozyn, qui figurent dans le top 100 mondial, a permis à nos meilleurs doubles messieurs de mieux situer leur niveau de jeu et de découvrir le niveau mondial.”



Lors de la remise des prix en fin de journée, dimanche, Sébastien Peyrard, le président de l’association beach tennis Tahiti, a déjà donné rendez-vous en 2024 pour la 2e édition de l’Open international de Tahiti.



Patrice Bastian



Résultats

TOURNOI ITF

DOUBLES MESSIEURS

*Demi-finales

- A. Rozin/N. Strano (Slo/Ita) bat L. Boyer/J. Duchier (Réu) 7-5, 6-2

- M. Coenye/H. Montas (Tah) bat R. Taaroa/A. Voisin (Tah) 6-3, 6-2

*3e/4e places

- L. Boyer/J. Duchier (Réu) bat R. Taaroa/A. Voisin (Tah) 9-4

*Finale

- A. Rozin/N. Strano (Slo/Ita) bat M. Coenye/H. Montas (Tah) 6-4, 6-2

DOUBLES DAMES

* 3e/4e places

- A. Buhagiar/V. Dellapina (Tah) bat N. Dupuis/C. Montas (Tah) 9-5

*Finale

- V. Dusserre Vallaux/S. Santacruz (Tah) bat N. Soulier/M. Trancart (Tah/Fra) 6-3, 6-1



TOURNOI TAHITI

SIMPLES MESSIEURS

*Finale

- J. Duchier (Réu) bat Y. Claverie (Tah) 9-8

SIMPLES DAMES

*Poule finale

1. T. Taerea (Tah)

2. S. Santacruz (Tah)

3. L. Brothers (Tah)

DOUBLES MIXTES

*Finale

- L. Claverie/Y. Claverie (Tah) bat M. Trancart/M. Coenye (Fra/Tah) 9-5

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 16 Octobre 2023 à 16:58 | Lu 220 fois