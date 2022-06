Le duo David Hauss-Pierrick Page récidive au Swim Run de Moorea

Tahiti, le 12 juin 2022 - Lors du Xterra Tahiti Swim Run à Moorea dimanche, Pierrick Page et David Hauss ont remporté haut la main la course "XL" après 4 heures et 19 minutes de courses à pieds (28,5 km) et de nage (6,5 km) entre la baie de Cook, de Opunohu et la plage de Temae, signant leur deuxième victoire après celle de 2019. Ils devancent largement l’équipe composée par Thomas Lubin et Jean-Marc Rimaud classée deuxième, et le duo Thomas Mourier - Damien Troquenet, troisième de la course. Jean Philippe et Nicolas Ruiz ont emporté quant à eux la course sur le format "S".



Après les trails la semaine passée, le VSOP Mozteam de Moorea organisait, dimanche, la deuxième édition de son Xterra Swim Run, avec un format XL et un S proposés aux amateurs de sports nature. Le départ a été donné à 9 h 45 à bord du Aremiti Ferry 2 dans la baie de Cook. Les athlètes inscrits sur le format S devaient se diriger en binôme vers Maharepa afin de parcourir un circuit de 12,5 km en alternant des sections de nage de 2,5 km (au total) dans le lagon ainsi que des sections de course à pieds de 10,1 km (au total) dans différentes montagnes de l’île. Les coureurs plus aguerris, en XL, devaient pour leur part partir par équipe de deux vers Opunohu avec une distance totale à parcourir de 35 km, dont 6,5 kilomètres en mer et 28,5 km à terre. L’arrivée des deux courses étaient prévues sur la plage de l’hôtel Sofitel de Moorea.



Pour le Swim Run format S, le duo Jean Philippe-Nicolas Ruiz l’a emporté en 1h51'54 chez les hommes tandis que l’équipe composée par Amandi Materra et William Kremer est arrivée première en mixtes en 2h05'41. Sophie Misselis et Christa Vaugelade sont arrivées premières chez les femmes.

Hausss et Page intouchable sur le XL Concernant la course du XL, l’équipe favorite, composée par Pierrick Page et David Hauss, a pris la tête dès les premiers kilomètres pour ne plus la quitter par la suite. Les deux athlètes ont d’ailleurs progressivement accentué leur écart sur le duo Thomas Lubin - Jean-Marc Rimaud de 7 minutes à la sortie du lagon à Urufara, de 15 minutes à la sortie de la vallée de Paopao (en face de la caserne des sapeurs-pompiers de Paopao), puis de 20 minutes à la sortie du lagon vers Paraoro.



Page et Hauss ont finalement franchi les premiers la ligne d’arrivée sur la plage de Temae après 4 heures et 19 minutes de course en signant leur deuxième victoire au Swim Run de Moorea après celle de 2019. Thomas Lubin et Jean-Marc Rimaud n’ont pas démérité en terminant seconds avec un temps de 4 heures et 43 minutes. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le binôme Thomas Mourier-Damien Troquenet qui finit son parcours au bout de 5 heures et 3 minutes de course.



On note également les victoires sur le XL, de l'équipe Raimaeva Raapoto-Lucie Rabréaud chez les femmes et en mixte du duo Lou Hahn-Mathieu Perretti.

David Hauss, gagnant du Swim Run XL avec Pierrick Page "On a fait un bon travail d’équipe" "On s’est senti vraiment bien tout de suite. On a réussi à creuser l’écart rapidement sur les poursuivants. On est un binôme plutôt homogène avec le même niveau dans l’eau et à pied. Du coup, on prenait des relais quasiment tout le temps. On a fait un bon travail d’équipe. L’écart a continué à augmenter pendant la course. On s’est rapidement mis à l’abri, puis on a pu profiter du parcours , des gens, de tout le folklore… Disons que la course était plus facile que le trail de la semaine dernière parce qu’on avait plus d’avance et pu prendre le temps de bien s’hydrater et bien manger dans les ravitaillements. On n'était pas dans le stress de repartir vite. Ce sont des petites choses qui font la différence. On a plutôt bien géré. On s’attendait à une forte concurrence aujourd'hui avec Thomas et Jean-Marc."

Thomas Lubin, deuxième du Swim Run XL avec Jean-Marc Rimaud "On n'a rien pu faire dès le départ" "On est très content d’arriver au bout parce que honnêtement, c’était d’une difficulté incroyable de par la chaleur et la technicité des sentiers. C’était vraiment très, très difficile aujourd’hui avec des vers, des cailloux, de la boue,… Il y avait tout pour que la course soit très difficile. Les premiers sont des anciens professionnels, d’un niveau stratosphérique… Même si ils ne sont plus d’actualité, mais ce sont des mecs qui s’entrainent je pense plus que nous encore. On s’est dit qu’on allait essayer de les taquiner le plus possible, mais on n'a rien pu faire dès le départ. On s’est fixé ensuite sur notre course, on a géré nos transitions, notre ravitaillement et on a tout fait je pense presqu’à la perfection. On est extrêmement content, d’autant plus en partageant cette course avec un pote."

Thomas Mourrier, président du VSOP Mozteam et classé troisième "Tous les athlètes se sont surpassés" "C’est une grande surprise pour moi (sa troisième place), car j'ai passé des mois et des mois à organiser la course avec mes amis, sans avoir beaucoup de temps pour m’entrainer. Je tenais à faire la course également en tant qu’athlète et j’ai eu la surprise de finir troisième. Je remercie mon partenaire de course Damien Troquenet. Le bilan de la course est positif. La météo était eu rendez-vous. Tous les athlètes se sont surpassés. Bravo à tous. Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles. Cette course n’est rien sans eux. On leur doit tout. Ils ont répondu présents aujourd’hui. Mauruuru à tous."

Le top 3 du Swim Run XL par catégorie Messieurs

1 - David Hauss-Pierrick Page 4h19'51

2 - Thomas Lubin-Jean-Marc Rimaud 4h43'50

3 - Damien Troquenet-Thomas Mourier 5h03'45



Dames

1 - Raimaeva Raapoto-Lucie Rabréaud 6h21'10

2 - Clémence Ory-Sophie Peretti 6h31'42

3- Solène Bernagout-Lauriane Bisch 6h38'39



Mixtes

1 - Lou Hahn-Mathieu Peretti 5h14'11

2 - Clémence Dede-Jayson Dupuy 5h51'09

3 - Alexandra Terorotua-Mikael Canevet 5h59'10

