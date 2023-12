Le duo Chung-Lee champion de Polynésie par équipes

Tahiti, le 11 décembre 2023 - Les Championnats de Polynésie de tennis par équipes ont été marqués ce week-end par la finale 2e série Dames disputée vendredi soir à Fautaua et dimanche à Dragon en match aller et retour. Associées pour l’occasion, Tavero Chung de Dragon et Jennifer Lee de Chonwa ont décroché le titre en remportant les deux matchs contre Mia Chang Yuk Chan et Claire Vernhes de Rautea.



Entamés le 10 novembre mais très perturbés la semaine dernière par le mauvais temps, les Championnats de Polynésie par équipe 2023 avancent tout de même entre les gouttes. La finale 2e série Dames a ainsi pu se dérouler ce week-end avec une finale directe entre Rautea tenant du titre et l’association Chonwa/Dragon, les deux seuls clubs engagés dans ce tableau. Une situation qui a conduit à une finale en deux rencontres selon le règlement du tournoi. Un troisième match sous forme de belle était en conséquence prévu, dans l’hypothèse où chaque club gagnait une rencontre. Mais cela n’a pas été nécessaire en 2e série Dames. Tavero Chung (Dragon) et Jennifer Lee (Chonwa) ont en effet gagné les matchs de vendredi et samedi en battant 2-1 (deux simples et un double) à deux reprises Mia Chang Yuk Chan et Claire Vernhes.

Suspense jusqu’au dernier point



Reste que cette affiche n’est pas passée loin d’une belle. Le suspense étant soutenu jusqu’au dernier point du double, dimanche soir à Dragon. Tavero Chung vainqueur (7/5.6/3) de Mia Chang Yuk Chan avait donné un premier point à son équipe vendredi soir, mais Claire Vernhes a ensuite égalisé en battant sèchement (6/0.6/2) Jennifer Lee. Le double de Chonwa/Dragon a marqué le point décisif en battant celui de Rautea en trois sets (6/3.0/6.6/4). Même scénario dimanche à Dragon : Tavero Chung a de nouveau battu Mia Chung Yuk Chan, mais cette fois-ci en trois sets serrés (3/6.6/3.7/5), avant que Claire Vernhes n’égalise face à Jennifer Lee (6/2.7/6). Rautea était alors au pied du mur à l’amorce du double, avec une alternative : gagner et décrocher la belle ou perdre et laisser le titre à Chonwa/Dragon. Finalement, si Mia et Claire ont bien gagné le premier set (6/2), Tavero et Jennifer ont empoché les deux suivants (6/3.6/2) et décroché le titre de championnes de Polynésie par équipes.

Les Jeux du Pacifique encourageant pour l’avenir



Chonwa figurait déjà au palmarès des Championnats de Polynésie par équipes grâce à sa victoire (2-1) en non-classées Dames face à Phénix. Un titre également pour Excelsior, vainqueur de Pater (2-0, 2-0) +40 ans Dames. Chez les messieurs, la finale s’est jouée entre deux équipes d’Excelsior en 3e série, le trio Vandal, Lesturgie, Lei Foc s’imposant 3-0 contre Schmitt, Delpoux et Lo. Fei Pi a conservé son titre en +45 ans en battant (2-1) JT. Concernant le tableau 2e série Messieurs, il ne pourra connaître son épilogue que début janvier compte tenu de l’indisponibilité de joueurs pour les fêtes.



Un fait marquant du côté de Fautaua jeudi dernier : la Fédération tahitienne de tennis a organisé une réception pour la sélection tahitienne qui s’est montrée plutôt compétitive à Honiara. Avec trois médailles d’argent (Heve Kelley en simples messieurs, Antoine Voisin et Mehitia Boosie en doubles mixtes et la sélection masculine par équipes), Tahiti n’avait plus obtenu un bilan aussi satisfaisant depuis les Jeux de Guam en 1999. Seul regret : au moins une médaille d’or semblait potentiellement décrochable mais il est vrai que l’absence de dernière heure de Gillian Osmont, considéré comme le n°1 chez les hommes, a réduit les chances d’obtenir de l’or même si tous les autres sélectionnés ont été à la hauteur. Ruth Manea la présidente de la FTT voulait positiver à juste titre, jeudi dernier : “Le bilan des Jeux est satisfaisant avec trois médailles d’argent. On n’était pas loin de décrocher au moins une médaille d’or mais c’est quand même notre meilleur bilan depuis très longtemps. C’est très encourageant en vue des Jeux de 2027 car la majorité des participants à Honiara devrait être encore en activité en 2027 à Tahiti. On va en tout cas s’appuyer sur notre bonne campagne des Îles Salomon pour promouvoir encore plus notre discipline et poursuivre nos actions de développement”.



L’avenir du tennis polynésien semble en tout cas se présenter sous un jour prometteur.



Patrice Bastian

Résultats

Championnats de Polynésie par équipes

Les finales déjà jouées

Dames

2e série : Chonwa/Dragon (J. Lee/T. Chung) bat Rautea (M. Chang Yuk, C. Vernhes) 2-1, 2-1

3e série : Excelsior (M. Dexter, C. Roussel, T. Alves) bat Raiatea (M. Tohetiaatua, H. Tupahiroa) 2-1, 2/1

Non-classées : Chonwa (A. Chapalain, H. Lee) bat Phénix (A. Nesa, J. Gissaud, M. Luloque) 2-1

+40 ans : Excelsior (M. Lee Chip Sao, N. Maihi) bat Pater (M. Guttierez, M. Delorme, N. Peters) 2/0, 2/0

Messieurs

3e série : Excelsior 1 (J. Vandal, N. Lesturgie, K. Lei Foc) bat Excelsior 2 (E. Schmitt, M. Delpoux, V. Lo) 3/0

Non-classés : JT (G. Maihota, Y. Teaha, F. Teamotuaitau, M. Hunter) bat Pater (M. Barff, H. Vernaudon, T. Barff, J. Greig) 2/1

+45 ans : Fei Pi (P.Y. Caille Marco, L. Hanssler, D. Scwartz, P. Pierre) bat JT (P. Sangues, M. Izal, S. Lai, B. Teriitehau) 2-1

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 11 Décembre 2023 à 17:59