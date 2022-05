Le duel à distance Dragon-Vénus se poursuit en Ligue 1

Tahiti, le 15 mai 2022 - Réduit à 10 au bout d'un quart d'heure de jeu, le leader de la Ligue 1, Dragon, a néanmoins dominé, samedi, Temanava sur le score de 6-2, avec notamment 4 buts inscrits en fin de match. Le club de Titioro reste ainsi en tête du classement après 15 journées, devant Vénus qui a disposé de son côté de Central (2-1). Pirae pour sa part, troisième de Ligue 1 à 7 points du leader, a bien négocié son déplacement à Moorea, où les orange ont dominé Tiare Tahiti (3-0).



Une nouvelle journée de championnat compliquée pour les cadors de la Ligue 1. Si le leader, Dragon, et son dauphin, Vénus, se sont tous les deux imposés ce week-end, le club de Titioro et son rival de Mahina ont bien failli lâcher de précieux points dans la course au titre.



Vendredi, Vénus a ouvert le bal de cette 15e journée de Ligue 1, dans son stade de Mahina, face à Central, décroché dans la lutte pour le podium. L'inévitable Teaonui Tehau a montré la voie à son équipe en marquant son 28e but cette saison juste avant la pause (1-0, 44e). Sauf qu'au retour des vestiaires les joueurs de la capitale allaient égaliser grâce à William Voirin (1-1, 61e). Mais dans la foulée Tauhiti Keck a redonné l'avantage à Vénus (2-1, 65e). Un avantage que les protégés de Samuel Garcia ont réussi à conserver jusqu'au coup de sifflet final pour signer leur 14e succès de cet exercice et mettant au passage la pression sur Dragon.

Dragon rapidement réduit à 10 La formation d'Efrain Araneda avait rendez-vous, samedi au stade Pater, avec la solide formation de Temanava qui avait bien bousculé Vénus lors de sa précédente sortie. Sauf que cette fois-ci, les rouge et noir de Maatea ont été cueillis à froid après un but de François Mu à la 8e minute (1-0). Dragon semblait avoir la parfaite maîtrise de la rencontre, jusqu'à la sortie ratée de son jeune gardien, Terehau Chan, qui a fauché en dehors de sa surface un attaquant de Temanava. L'arbitre, considérant que le portier était en position de dernier défenseur même si l'un de ses coéquipiers le couvrait encore, n'a pas hésité à sortir le carton rouge. Grosse colère du côté du banc de Dragon, déjà privé de son titulaire Benjamin Tardivel. L'entraîneur a dû faire rentrer un joueur de champ pour prendre place dans les cages.



Mais même en infériorité numérique, le leader de Ligue 1 a continué à dominer les débats en s'offrant plusieurs occasions, mais sans jamais les concrétiser. Un but a même été refusé à Gervais Chan Kat suite à une nouvelle décision arbitrale qui peut laisser place à beaucoup de commentaires. Puis à force de pousser le capitaine, Raimana Li Fung Kuee, a finalement fait le break pour Dragon avant la mi-temps (2-0, 38e). Dans la foulée, les joueurs de Titioro ont relâché leur attention, ce qui a permis à Kuan Wayaridri de réduite la marque (2-1, 39e).



En deuxième période, la rencontre s'est décousue avec des opportunités des deux côtés. Et à l'heure de jeu, Yorick Wadehnane, a remis Temanava à hauteur de son adversaire (2-2, 59e). Dans une fin de match tendue, Dragon a finalement fait la différence dans les dix dernières minutes et dans les arrêts de jeu. L'entrant Teddy O'Connor a d'abord redonné l'avantage à sa formation (3-2, 82e) et se sont ensuite enchainés les buts de Li Fung Kuee (85e) et le doublé de Roonui Tinirauarii dans le temps additionnel. Dragon s'est donc fait peur mais s'est finalement imposé sur le score de 6-2, conservant ainsi sa place de leader de la Ligue 1.

Pirae et Tefana, la lutte pour la troisième place Derrière Dragon et Vénus, Pirae a conservé sa troisième place, après un joli succès à Moorea, face à Tiare Tahiti, sur le score de 3-0. Le buteur maison, Benoit Mathon, a ouvert la marque à la 11e minute, et Yohann Tihoni a ensuite inscrit un doublé en deuxième période pour permettre au double champion en titre de signer sa 11e victoire de la saison.



Un succès précieux car Tefana s'était imposé, vendredi, dans son stade de Puurai, face à Tamarii Punaruu (2-0). Les hommes de Sébastien Labayen qui ont notamment profité de l'exclusion de Teikikiumoana Ah Sam avant la demi-heure. Teaki Le Brun a ensuite donné l'avantage à Tefana avant que le capitaine, Viritua Tiaiho, ne fasse le break juste après la pause, permettant au club de Faa'a de rester au contact de Pirae.



Dans les autres rencontres de cette 15e journée, la lanterne rouge, Mataiea, a concédé sa 15e défaite cette saison après un nouveau revers face à l'Olympic Mahina (2-1). Et à Teahupoo, Pueu a facilement disposé d'Excelsior (4-1).

