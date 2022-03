Le duathlon de Taravao pour Teva Poulain et Valérie Connan

Tahiti, le 21 mars 2022 - Le club Kona Tri Tahiti a organisé, dimanche à Taravao, le Duathlon Series. Teva Poulain s'est imposé sur le cross duathlon format S (3 km de trail, 11 km de VTT et 1,5 km) en moins d'une heure (58'33). Le sociétaire de Marara Tri a devancé de près d'une minute le vice-champion de Polynésie de triathlon, Jean-Marc Rimaud, et de plus de six minutes Ludovic Chastang qui a complété le podium chez les hommes. Du côté des dames, c'est Valérie Connan qui l'a emporté (1h20'40).



Après la première édition du triathlon de Haapiti qui a lancé la saison le 7 mars dernier, les triathlètes et amateurs de sports nature avaient rendez-vous dimanche au plateau de Taravao, pour les Duathlon Series, organisés par le club Kona Tri Tahiti. Au programme : du cross duathlon avec un format XS pour se dégourdir tranquillement les jambes (1,5 km de trail, 4 km de VTT et 1,5 km de trail) et un format S (3 km de trail, 11 km de VTT et 1,5 km de trail) pour les athlètes les plus aguerris.



Et ils étaient 69 à prendre le départ du cross duathlon S dominé par le vice-champion de Polynésie de triathlon en titre, Jean-Marc Rimaud, et Teva Poulain qui se sont tirés la bourre durant tout le parcours. Après le premier trail de 3 km bouclé en 15 minutes, Rimaud devançait de seulement trois secondes Poulain. Derrière les deux fusées, Ludovic Chastang était encore dans le coup à près de 20 secondes des deux hommes de tête.

Poulain se détache sur le deuxième trail d'avance sur Jean-Marc Rimaud. Le sociétaire de Marara Tri a ensuite définitivement fait la différence sur le deuxième trail de 1,5 km où il a repoussé à près de quarante secondes son adversaire. Teva Poulain a franchi finalement la ligne d'arrivée en moins d'une heure (58'33) et s'offre sa première victoire de la saison. Jean-Marc Rimaud termine donc lui deuxième à 52 secondes du vainqueur et Ludovic Chastang complète lui le podium de la course. À noter par ailleurs la performance des athlètes de Marara Tri qui étaient six dans le top 10.



Chez les dames, la course a été dominée par l'expérimentée Valérie Connan, qui a bouclé son cross duathlon en 1h20'40 avec une place dans le top 20 au classement scratch. Connan a devancé Martha Slosarska (1h29'41) et Océane Maindron (1h30'35).



Prochain rendez-vous pour les triathlètes, le 3 avril prochain pour le triathlon de Puunui. Une course qui permettra notamment de déterminer la sélection pour les Mini-jeux du Pacifique de Saipan, en juin prochain.



>> Les classements du cross duathlon format S



