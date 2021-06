Le doublé pour Tapuhute à Moorea

Tahiti, le 29 juin 2021 - Déjà vainqueur de la Coupe de Moorea, Tapuhute s’est offert la Coupe communale en battant, dimanche, Tohiea sur la plus petite des marges (1-0). Alors que le match était dans l’ensemble plutôt équilibré, Tevaihau Tehuritaua a offert la victoire aux siens en deuxième période grâce à un but de la tête.



À la dérive en début de championnat, Tapuhute, qui a enregistré le retour des frères Tehuritaua, Tevaihau et Tevairoa et de Junior Tiaoao en janvier, a fini la saison en trombe. Après s'être offert la Coupe de Moorea face à Temanava, les joueurs de Haapiti ont disputé, dimanche, la finale de la Coupe communale face à Tohiea, sacré champion de Moorea cette saison, avec zéro défaite au compteur.



Et le champion a fait respecter son rang, du moins en début de partie, en exerçant un gros pressing et en ne laissant que peu de chance aux joueurs de Tapuhute de s’exprimer. Il a fallu attendre une bonne vingtaine de minutes pour enfin voir la formation Haapiti entrer réellement dans le match et enchaîner quelques combinaisons intéressantes. Dans son temps fort, Tapuhute n'est pas passé loin d'ouvrir le score, mais la tête de Pierre Serreli a frôlé le montant de la cage adverse (20e). Dans la foulée, le toujours très remuant Tevairoa Tehuritaua, après s’être joué de la défense adverse, a vu son tir arrêté par Faahei Vaite (21e), le portier de Tohiea.



La formation de Afareaitu est complètement asphyxiée. Mais sur un corner tiré directement en direction du but de Tapuhute, Moerai Teriitemataua aurait pu redonner une grosse bouffée d'air frais à Tohiea. mais Nohoriiau Teonipoe, le gardien de Tapuhute, a été très vigilant sur sa ligne.



Après cette petite frayeur, les bleus de Haapiti ont continué à pousser. Et la plus grosse occasion de but de cette première période était à mettre à l'actif de Tevahitua Tepa qui a repris un centre de la gauche par une superbe reprise de volée. Mais le ballon s'est écrasé sur la barre traversable de Tohiea (39e). Après un dernier coup franc sans conséquence de Tevaihau Tehuritaua, les deux formations ont terminé cette première période sur ce score de parité (0-0).



Tête victorieuse de Tevaihau Tehuritaua



Au retour des vestiaires, Tohiea a procédé à un changement. La rentrée de Timirau Vaite, dans un rôle de point de fixation à la pointe de l’attaque, a permis à l'équipe de Afareaitu de redynamiser son secteur offensif. Ce dernier a en effet pesé physiquement sur la défense adverse et était même proche d’ouvrir le score sur un bel enchainement amorti de la poitrine-reprise de volée du pied droit. Mais la balle a effleuré le montant droit du but des bleus (56e).



C’était ensuite au tour de Tevaihau Tehuritaua de se montrer dangereux en tentant un corner direct, sans toutefois tromper la vigilance de Faahei Vaite (58e). Tapuhute a finalement ouvert le score à la 59e minute lorsque Tevahitua Tepa, intenable tout au long du match, s'est débarrassé des défenseurs sur son flanc gauche avant de déposer la balle sur la tête de Tevaihau Tehuritaua. Ce dernier a calmement battu Faahei Vaite (1-0).



Tohiea a tenté de réagir notamment par André Teikihakaupoko, qui a vu son tir contré in extremis par les défenseurs adverses (77e), et par Timirau Vaite, qui a vu sa tête dégagée par un défenseur bleu sur sa ligne de but (78e). Tapuhute a profité, de son côté, des espaces laissés par leur adversaire pour se projeter en contre-attaque. Sur l’une d’elle, Manutahi Mataiao est parti seul vers le but adverse, mais a finalement été retenu illicitement au maillot par un défenseur blanc, qui s’est finalement bien sorti en récoltant un carton jaune. Tevairoa Tehuritaua a bien tenté de marquer sur le coup franc qui a suivi, mais sa frappe a été détournée fermement par le portier des blancs (80e). Tapuhute a su préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final et s'est offert son deuxième trophée de la saison.