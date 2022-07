Le doublé Coupe-Championnat à Moorea pour les joueuses de Tapuhute

Moorea, le 5 juillet 2022 - La cérémonie de la remise des prix du championnat de football féminin de Moorea de cette saison 2021-2022 a eu lieu dimanche matin à Maharepa, en présence notamment des représentants de la fédération tahitienne de football et de la Ligue de Moorea. Une saison marquée par le doublé Coupe-Championnat des joueuses de Tapuhute.



Le championnat de la phase 1 de Moorea, qui désigne le champion de Moorea, s’est déroulé de novembre à décembre derniers tandis que la phase 2, qui attribue la Coupe de Moorea au premier du classement, a débuté en février pour se terminer au mois de mai dernier. C’est Tapuhute qui a obtenu le titre de champion en devançant Mira, deuxième, et Tiare Hinano, troisième. Tohiea et Temanava sont arrivés pour leur part respectivement quatrième et cinquième.



Concernant la phase 2, Tapuhute a également gagné la Coupe de Moorea. Le podium est encore complété par Mira et Tiare Hinano. C’est donc avec émotion que les joueuses de Haapiti ont reçu leurs trophées lors de la cérémonie de la remise des prix, dimanche au stade de Maharepa. "On s’est beaucoup entrainé, tous les jours de lundi à vendredi, pour gagner ce titre. Je pense que la cohésion de l’équipe pendant les entrainements et les matchs a fait la différence par rapport aux autres équipes", a réagi Vanessa Chan, joueuse de Tapuhute en recevant ses trophées.

"Une très belle évolution du football féminin à Moorea" Présente lors de cette cérémonie, Stéphanie Spielmann, cadre technique en charge du développement du football féminin à la FTF, s'est quant à elle dit satisfaite de l’évolution du football féminin à Moorea. "Je trouve qu’il y a eu une très bonne évolution alors qu’on est seulement à la deuxième saison. Il y a du travail qui a été fait avec de plus en plus de joueuses. On a en plus pu voir cette année une équipe qui s’est hissée en finale de la coupe du Président [Tiare Hinano s’était incliné en finale contre Pirae]. Cela montre qu’il y a des joueuses de très bon niveau à Moorea", explique-t-elle.



Stéphanie Spielmann a aussi noté des progrès au niveau de la structure des clubs féminins ainsi que de l’engouement des footballeuses sur l’île sœur. "Il y a eu des progrès sur la structuration des équipes au sein de leur club. Ce qui est souvent difficile quand on monte une équipe féminine, c’est qu’elles soient bien intégrées dans leur club, qu’on s’occupe des filles. Cela a vraiment changé entre la saison dernière et cette année", insiste la cadre technique de la FTF, avant d’ajouter "qu’il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent et plus d’intérêt sur le plan général pour le football féminin. Sur toute la Polynésie et notamment à Moorea. Il y a eu plus de 75 personnes de Moorea qui se sont déplacées lors de la finale de la Coupe du Président. Cela montre qu’il y a des supporters et de l’engouement pour ces équipes de Moorea."



Pour conclure, Stéphanie Spielmann nous donne les conditions pour que le niveau des équipes féminines de l’île sœur s’améliore encore. "Tout passe par le travail à l’entrainement. Il faut que les filles viennent régulièrement aux entrainements et qu’il y ait de plus en plus d’échanges avec les clubs de Tahiti. J’insiste surtout sur le développement des jeunes de moins de 15 ans. Ce sont elles qui représentent l’avenir et qui seront les meilleures jeunes joueuses en sénior."

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 5 Juillet 2022 à 08:39 | Lu 208 fois