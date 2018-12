Le domicile du rappeur Booba cambriolé à Boulogne-Billancourt

Nanterre, France | AFP | lundi 10/12/2018 - Le rappeur Booba a été victime d'un cambriolage dimanche soir à son domicile de Boulogne-Billancourt, a-t-on appris lundi de source policière.



Les cambrioleurs ont pénétré dans l'appartement par une porte-fenêtre, entre 20h00 et 22h30, selon la même source.

Le montant du préjudice est estimé à environ 450.000 euros et le butin est principalement constitué de montres, selon le parquet de Nanterre.

D'après la police, du matériel multimédia, des bijoux, des vêtements et de la bagagerie de luxe ont également été dérobés.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Booba, 44 ans, a dévoilé des images de son appartement cambriolé dans une story publiée sur son compte Instagram.

Le 9 octobre, le rappeur originaire de Boulogne avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende suite à sa bagarre très médiatisée avec son rival Kaaris à l'aéroport d'Orly début août.