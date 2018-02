Le dispatching, le phare qui guide EDT

Papeete, le 31 janvier 2018 - La centrale électrique Emile Martin d'EDT Engie, située dans la vallée de la Punaruu vient de se doter d'une toute nouvelle salle de dispatching high-tech. Véritable tour de contrôle, cette salle permet de surveiller et de gérer la production et la consommation d'électricité pour toute l'île de Tahiti.



Un mur d'images interactif, des écrans alignés en diagonal de façon ergonomique qui surveillent en temps réel l'offre et la demande d'électricité, bienvenue dans la toute nouvelle salle de dispatching de la centrale d'EDT Engie.

Une équipe de cinq dispatchers et leur chef se relayent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans cette nouvelle salle entièrement numérique, les yeux rivés sur des graphiques en tout genre et le mur de contrôle. Leur seule et unique difficile mission : faire en sorte que chaque habitant de l'île ait au quotidien de l'électricité.

"Cette salle est ce qu'il y a de mieux actuellement en matière de dispatching. Le réaménagement ultra moderne de cette salle permet au dispatcher de ne pas stresser et de comprendre rapidement la situation facilitant ainsi une bonne prise de décision dans les plus brefs délais. Il est un peu comme un pilote dans un avion, si la décision est mauvaise, c'est le crash" , explique Patrick Desfour, chef du service exploitation du réseau de Tahiti, responsable du dispachting.