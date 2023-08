Le discours et la méthode

Tahiti, le 22 août 2023 - Pour deux soirs, Moetai Brotherson va s'inviter sur les plateaux de télévisions polynésiens pour présenter le bilan de ses 100 jours à la présidence et de son gouvernement.





L’heure est venue. Après un peu plus de trois mois aux manettes du Pays, comme il s’y était engagé, le président Moetai Brotherson revient face aux électeurs polynésiens pour présenter son bilan d’étape. Et pour ce faire, s’invite sur les plateaux télévisés. La première diffusion, mercredi soir, sera sous forme de prise de parole, seul face caméra, façon discours de campagne ou présentation de vœux.



La seconde – novatrice en Polynésie mais déjà utilisée par le président Macron – consiste à se faire interroger par 80 Polynésiens, aux questions triées par avance par ses services, avec la douce complaisance de Polynésie la 1ère, seul média invité à faire partie du jury de sélection de ces mêmes questions, et seul média diffuseur (TNTV ne faisant que reprendre la captation, les autres médias sont invités à relayer le signal sur leurs réseaux sociaux). Un exercice qui évite ainsi au président Brotherson une séquence plus difficile devant la presse traditionnelle peu encline à se faire envoyer les questions à poser au maître des lieux. Tahiti Infos sera malgré tout présent pour poser ses questions après le Barnum médiatique.



“J'ai réfléchi un peu, j'ai observé ce qui s'était fait dans les années précédentes et je me suis dit, ‘Pourquoi ne pas innover ?’”, expliquait mardi le président du Pays. “On ne va pas pouvoir tout décrire parce qu'il y a eu énormément d'actions de faites, même si elles ne sont pas nécessairement visibles au quotidien. On va sélectionner celles qui sont les plus parlantes. Le lendemain, nous aurons cet échange avec 80 personnes sélectionnées par un jury des médias sur la base de mails qu'on nous a envoyés. La discussion sera ouverte et ils pourront m'interroger à la fois sur l'action des 100 jours, mais aussi sur les perspectives.”



Pas de journalistes donc pour poser des questions, sauf celles de Polynésie la 1ère, invitée à passer les micros pour animer le débat. Un choix qui interpelle doublement. Moetai Brotherson a-t-il choisi la chaîne d'État pour ne pas risquer de se faire qualifier de prendre TNTV, la chaîne du Pays, en otage de sa communication ? Surtout, juste avant la grande période des mesures d’audience dans l'audiovisuel polynésien, cette décision fait grincer des dents à la rédaction de la chaîne TNTV, conduite par Mateata Maamaatuaiahutapu, sœur de l'ancien ministre Tapura, Heremoana Maamaatuaiahutapu.



Mais le chef de l’exécutif se défend : “Au début, on avait pensé faire les deux chaînes en même temps, mais la salle a un format trop étriqué. C'est compliqué d'avoir trop de caméras et de cameramen dans la même salle. On a proposé à TNTV de reprendre le signal, mais c'est plus simple pour nous d'avoir une seule équipe technique sur ces séquences.”

Trancher avec ses prédécesseurs Avant lui, d'autres présidents de la Polynésie française ont eu à présenter leurs 100 jours, passage obligé pour montrer leur vivacité d'action et présenter leurs premières orientations.



Édouard Fritch, Oscar Temaru et Gaston Tong Sang avaient fait sobre, invitant la presse à un échange de questions/réponses. Gaston Flosse de son côté avait vu plus grand en 2013 en sortant un document d'une quinzaine de pages, imprimé et distribué aux Polynésiens, intitulé “Les 100 jours du changement”. Une sortie en grande pompe assortie d'une conférence de presse avec tous les membres de son gouvernement.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 22 Août 2023 à 16:25 | Lu 338 fois