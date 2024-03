Le dirigeant nord-coréen supervise des exercices d'artillerie près de la frontière

Séoul, Corée du Sud | AFP | vendredi 07/03/2024 - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé des exercices d'artillerie à grande échelle au moment où les Etats-Unis et la Corée du Sud mènent des manoeuvres conjointes, a rapporté vendredi la presse officielle.



Les exercices à tir réel de jeudi "visaient à accroître la préparation au combat et la capacité de guerre réelle", a rapporté l'agence de presse d'Etat KCNA.



Ils comprenaient des unités frontalières "qui ont mis la capitale de l'ennemi à leur portée", selon KCNA.



Ces exercices se sont déroulés au lendemain de la visite de Kim Jong Un dans une base d'entraînement, située dans l'ouest du pays, au cours de laquelle il a "exprimé sa grande satisfaction" de voir les unités "parfaitement prêtes à se mobiliser en permanence pour les batailles", selon KCNA.



Pyongyang a menacé mardi Séoul et Washington qu'ils paieraient le "prix fort" pour leurs exercices militaires conjoints, connus sous le nom de "Bouclier de la liberté".



L'armée sud-coréenne a confirmé que le Nord avait mené des exercices d'artillerie à tir réel impliquant des lance-roquettes et des obusiers qui ont eu lieu dans la ville portuaire de Nampho, dans l'ouest de la Corée du Nord, en direction de la mer Jaune, selon un communiqué.



"Notre armée surveille de près les signes de provocation de la Corée du Nord (...) tout en maintenant une posture de défense commune ferme et en menant les exercices conjoints en cours", ont déclaré les chefs d'état-major interarmées de Séoul dans un communiqué.



"Principal ennemi"



Le Nord, doté de l'arme nucléaire, a déjà procédé à des essais d'armes en réponse à des exercices conjoints de cette nature.



Depuis le début de l'année, Pyongyang a désigné la Corée du Sud comme son "principal ennemi", a fermé les agences qui se consacraient à la réunification et au dialogue intercoréen et a menacé de guerre pour toute violation de son territoire "ne serait-ce que de 0,001 millimètre".



Pour leurs exercices militaires annuels de printemps, Washington et Séoul ont doublé le nombre de soldats y participant par rapport à 2023, afin de mieux se préparer à répondre aux menaces nucléaires de Pyongyang qui ne cessent de s'intensifier, ont-ils affirmé.



La Corée du Nord condamne depuis longtemps ces exercices qu'elle considère comme des répétitions en vue d'une invasion.



En février, le dirigeant nord-coréen a affirmé qu'il n'hésiterait pas à "anéantir" la Corée du Sud en cas d'attaque.