Le digital au secours de soldes

La Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) de Polynésie française et ses partenaires Papeete centre-ville (PCV) et Uturoa centre-ville (UCV), lancent la dernière période des soldes de l’année, du 6 au 24 octobre prochain à Tahiti et dans les îles, avec un format adapté à la situation sanitaire, qui privilégie les achats en ligne, le click & collect ou encore la livraison à domicile.Ainsi, dans le but de limiter l'afflux de clients dans les magasins et la propagation du Covid-19, la CCISM a développé une solution digitale (créée à l'origine pour soutenir les commerçants pendant le précédent confinement) : le site internet Les bons plans du fenua ( https://www.ccism-lesbonsplansdufenua.com ). Commerçants, restaurateurs et prestataires peuvent déposer y présenter leurs produits et offres spéciales. 80 entreprises sont déjà inscrites et la plateforme devrait évoluer pour dans le futur proposer le paiement en ligne. Du côté des consommateurs, c’est un moyen de continuer à faire leurs achats à distance tout en accédant à des offres spéciales et au click & collect sur une seule plateforme.Pendant cette période, les clients pourront également se rendre en boutique où un protocole d’hygiène a été déployé et la gestion des flux adaptée.Comme l'explique Stéphane Chin Loy, président de la CCISM, cette deuxième et dernière période de soldes devrait donner un coup de pouce aux commerçants : “Nous avons adapté le déploiement des soldes à la situation et aux restrictions sanitaires actuelles, des soldes en ligne, solidaires et responsables qui je l’espère mobiliseront les Polynésiens et permettront aux commerçants de relancer leur activité dans les meilleures conditions de vente et d’accueil possibles pour qu’ils puissent rapidement regagner en trésorerie.”