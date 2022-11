Le déséchouement et le pompage du carburant du Tuarere a commencé

Tahiti, le 11 novembre 2022 - A la suite de la découverte d'une nappe de pollution autour du navire Tuarere échoué à Tikehau, une mission de reconnaissance a été organisée sur place et les opérations de déséchouement et de pompage du carburant à l’intérieur du navire ont commencé jeudi.



Mercredi en fin d’après-midi, le JRCC Tahiti a été informé d’une pollution autour du navire de pêche Tuarere, indique un communiqué du haut-commissariat. Le navire s'était échoué dans la nuit de dimanche à lundi sur la barrière de corail de Tikehau et des riverains ont transmis mercredi à Tahiti Infos des images d'une nappe de gazole autour du navire. Le haut-commissariat a mobilisé l'hélicoptère Dauphin jeudi matin pour constater et évaluer l’ampleur de la pollution. Une nappe de plusieurs centaines de mètres de carburant léger a été observée hors lagon, en direction du large. La nappe est en cours d’évaporation et de brassage. Les opérations de déséchouement et de pompage du carburant à l’intérieur du navire ont commencé jeudi.



À cette occasion, le JRCC a tenu à rappeler les bons réflexes à adopter en cas de découverte d’une pollution en mer : D'une part, récolter des informations pour une description précise : prendre des photos, localiser la pollution, prendre la date et l’heure, regarder s’il y a des navires à proximité, identifier la couleur, le type ou encore la taille. D'autre part, appeler le JRCC par téléphone sur le 16 (appel gratuit) ou par VHF canal 16.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Samedi 12 Novembre 2022 à 02:07 | Lu 160 fois