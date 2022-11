Le déséchouement du Tuarere est lancé à Tikehau

Tahiti, le 15 novembre 2022 – Le navire de pêche Tuarere, échoué la semaine dernière dans la nuit du 6 au 7 novembre sur le récif de Tikehau, doit être retiré d’ici la fin de la semaine, avec l’aide de la goélette Dory. Après une constatation judiciaire et des opérations de dépollution, l’armateur du navire a eu pour injonction formelle, de la Direction polynésienne des affaires maritimes, de retirer le Tuarere.



La semaine dernière, le centre de secours en mer JRCC Papeete a annoncé l’échouement du navire de pêche Tuarere, immatriculé PY2217, dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier sur le récif de Tikehau. Deux jours après l’incident, les habitants de l’atoll ont constaté “un tapis de gazole sur une centaine de mètres autour du bateau”. Le lendemain de ce constat, la nappe de pollution au gazole de plusieurs centaines de mètres carrés a fait l’objet d’une constatation judiciaire lors d’un vol de surveillance effectué par la gendarmerie maritime, par l’intermédiaire d’un hélicoptère interadministrations Dauphin. Des opérations de déséchouement et de pompage de carburant à l’intérieur du navire ont été entamées. Dimanche dernier, un autre vol de surveillance a été réalisé par un aéronef Gardian de la marine nationale, afin de mettre à jour les données relatives à la nappe de pollution.



Au bilan de ce mardi, toutes les soutes de carburant du navire ont été pompées et les 17,2 tonnes de gazole retirées ont été stockées à bord d’une barge. Les opérations de dépollution devraient prendre fin aujourd’hui, avec le pompage de 1 500 litres de carburant restant. Par ailleurs, l’armateur du navire a été mis en demeure, par la Direction polynésienne des affaires maritimes, de retirer le Tuarere. Le remorqueur chargé de cette mission et désigné par l’armateur est arrivé sur place dans la nuit de lundi à mardi. Les opérations de déséchouement, avec l’aide de la goélette Dory, ont donc été réparties sur toute la semaine en cours.