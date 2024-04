Le dernier vœu de l’artiste Hina Nui en faveur de la Ligue contre le cancer

Tahiti, le 3 avril 2024 – C’était un souhait de feue l’artiste plasticienne Hina Nui, récemment décédée des suites d’une longue maladie : qu’une collecte soit réalisée lors de ses funérailles au bénéfice du comité polynésien de la Ligue contre le cancer. Plus de 160 000 francs ont ainsi été remis à l’association jeudi dernier.





Alors qu’elle se battait contre le cancer depuis plus d’un an, l’artiste plasticienne Hina Nui a souhaité que des fonds soient récoltés à ses funérailles afin d’être reversés à la Ligue contre le cancer de Polynésie. C’est ainsi que jeudi dernier, la présidente de la ligue Natasha Helmes a reçu de la famille de l’artiste, dans le fare pōte’e de la mairie de Pirae, une enveloppe de 161 500 francs.



“Hina Nui a marqué la Ligue et m’a marqué personnellement, puisqu’on a eu l’occasion de partager lorsqu’on s’était vues lors de l’événement Octobre Rose en 2023”, a-t-elle déclaré aux membres présents de la famille de la défunte. L’artiste avait en effet reversé à la ligue un tiers des ventes de sa série d’encres intitulée “INKredibles Women” dédiée aux personnes atteintes du cancer. Ce nouveau et dernier don de l’artiste servira rapidement à financer l’hébergement à Paris d’un malade qui a fait l’objet d’une évacuation sanitaire durant le week-end de Pâques.



La Ligue lutte contre le cancer en Polynésie grâce à des dons et une subvention annuelle attribuée par le Pays. L’association met en place des actions de prévention, toujours insuffisantes selon sa présidente : “On n’en fait jamais assez, ou alors elles ne sont pas assez percutantes. Mais les associations se substituent trop au public : il y a des actions que nous faisons alors que c’est plutôt à la Direction de la santé de mener ce type d’opérations. Heureusement toutefois qu’il y a des associations qui le font, parce qu’on est plus libre d’agir et on a moins d’impératifs administratifs. Mais à mon avis il faudrait que le public prenne un peu plus de place.” Tahiti Infos adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Hina Nui Olivin-Brémond, décédée le 17 février dernier.