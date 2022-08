Le dernier quotidien papier de Nouvelle-Calédonie s’arrête

Tahiti, le 4 août 2022 – L’arrêt de l’édition papier des Nouvelles Calédoniennes au 31 décembre a été annoncé mardi et mercredi aux salariés du journal. En 2023, c’est une version numérique qui prendra le relais. Si les emplois des journalistes ne sont pas menacés, ce n’est pas le cas au sein de la société Pacifique Rotative qui imprime le quotidien.



La nouvelle a été annoncée mardi et mercredi aux salariés : la version papier des Nouvelles Calédoniennes sera imprimée pour la dernière fois le 31 décembre, apprend-on jeudi sur le site de Nouvelle-Calédonie la 1ère. Dès 2023, c’est une version entièrement numérique, toujours quotidienne, qui sera proposée aux lecteurs, ainsi qu’un nouvel hebdomadaire papier, qui absorbera l’actuel Coco TV. L’emploi n’est donc pas menacé au sein de la rédaction de la société Melchior, éditrice des Nouvelles et placée en procédure de sauvegarde depuis avril 2021.



La société Pacifique Rotative, qui imprime le quotidien, fermera donc ses portes à la même date. Sur les 22 salariés concernés par le plan de licenciements, seulement cinq devraient être reclassés. “Les salariés se demandent si toutes les pistes ont vraiment été explorées pour sauver l’édition papier”, peut-on lire dans l’article de Nouvelle-Calédonie la 1ère. Fondé en 1971, Les Nouvelles Calédoniennes étaient le seul quotidien du Caillou depuis 1979.