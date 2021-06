Le dernier BSEO s’intéresse aux maladies, épidémies et pandémies

TAHITI, le 13 juin 2021 - Le Bulletin de la Société des études océaniennes, le BSEO, qui vient de sortir est un numéro double traitant de sujets fort à propos : les maladies, épidémies et pandémies en Polynésie et en Océanie. Les situations d’hier résonnent avec les choix, directions et décisions d’aujourd’hui.



" Se focaliser sur les maladies, épidémies et pandémies qui ont atteint nos populations de l’époque, et perduré pour certaines, en Polynésie et en Océanie s’est naturellement imposé ”, rapporte Vāhi Sylvia Richaud, la présidente de la Société des études océaniennes (SEO), à propos du thème du dernier bulletin de la SEO. En effet, la planète touchée par la Covid-19 depuis des mois, reste secouée. Le dernier BSEO, un numéro double daté de janvier-août 2021, revient donc sur l’épisode de grippe espagnole de 1918, mais aussi sur la variole, la peste, sur l’état sanitaire de Tahiti au début du Protectorat ou bien encore sur la topographie médicale de l’île de Taïti vue par le docteur Étienne Prat, chirurgien major à Tahiti entre 1853 et 1857.



Les contributeurs de ce bulletin sont nombreux, apportant chacun un éclairage particulier sur des sujets de leur choix. En plongent dans l’histoire, ils permettent au lecteur contemporain de prendre du recul sur la situation qui les concerne mais également sur les choix et décisions qui ont été prises ces derniers mois. Pour rappel, si besoin, les termes de quarantaine et de confinement n’ont rien de nouveau ! Saviez-vous d’autre part qu’un lazaret fut mis en place à Motu Uta à la fin du XIXe siècle ? "[Il ne servit jamais]i", précise sans attendre Michel Bailleul. Vous êtes-vous déjà penché sur les premiers recueils de lois ? “ Ils ne font mention de maladie qu’à partir de 1842 ”, s’étonne Vāhi Sylvia Richaud qui les a épluchés à l’occasion de ce BSEO spécial maladie.



Le thème retenu par le bulletin est abordé par différents moyens, les uns ont pris connaissance et commenté des thèses comme Robert Koenig qui a également réalisé un survol historique des thèmes de la santé parus dans les BSEO. Les autres ont rédigé des textes en citant les archives dont ils se sont nourris.



Une évolution du BSEO



Le bulletin est illustré de photographies, de cartes mais également de dessin de Nicolas Bernier qui a, par exemple, signé la quatrième de couverture : le cargo Andromède des Messageries Maritimes au mouillage dans la rade de Papeete en quarantaine du 1er au 7 juin 1929. “ Pour moi, explique le dessinateur, il a été important d’être le plus fidèle historiquement ”. La place des illustrations dans le prochain BSEO va prendre de l’ampleur.



La présidente a saisi l’occasion de la présentation du BSEO de janvier-août 2021 pour dévoiler la nouvelle tendance du bulletin, à savoir, faire appel à de plus en plus de contributeurs du grand Pacifique. Des contributeurs qui écrivent dans leur langue, souvent la langue anglaise. “ Notre politique ," détaille Vāhi Sylvia Richaud, " sera de publier les textes originaux mais aussi d’en proposer une traduction pour respecter notre lectorat francophone ”. La tendance est déjà engagée, deux textes d’auteurs océaniens sont d’ores et déjà présentés en deux versions : New Zealand in the 1918 Influenza Pandemic (La Nouvelle-Zélande et la grippe espagnole de 1918), Imperial Infection : New Zealand and Influenza in Western Samoa, 1918-1920 (Une contamination impériale : la Nouvelle-Zélande et la grippe espagnole aux îles Samoa occidentales, 1918-1920).