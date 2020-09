Le dépotoir de Avera en feu

Raiatea, le 6 septembre 2020 – Loi des séries ? Après celui de Paihoro à Tahiti, le dépotoir de Avera situé non loin de la mairie s'est enflammé samedi.



Ce sont des promeneurs sur le lagon qui ont donné l'alerte samedi en apercevant une grande colonne de fumée sur les hauteurs de Avera, non loin de la mairie. La constatation est rapide, il s'agit bien du dépotoir à ciel ouvert, autrement dit la décharge municipale, qui est bien enfumée. Les pompiers de Taputapuatea et quelques collègues de Uturoa sont rapidement sur les lieux.



Par malchance, la moto pompe de Taputapuatea est en révision maintenance à Tahiti, comme le confirme Nicolas Marcilloux, le chef du Centre de Secours de Faaroa. Il ajoute : "c'est donc pour cette raison que les sapeurs-pompiers de Uturoa sont venus nous prêter main-forte avec leur véhicule. Le départ du feu est sûrement dû aux fortes chaleurs et aux vents violents qui sévissent actuellement sur l'île. Soit un effet loupe, soit un artifice périmé ou simplement l'auto-combustion du méthane qui a pu provoquer le départ du feu".



À priori plus de peur que de mal, l'arrosage sporadique et par la suite les camions de terre déversés avec l'aide de la tractopelle pour étouffer le foyer ont porté leurs fruits. Dans la journée heureusement, le vent souffle de la mer vers la montagne et a ainsi permis de ne pas gêner les habitations environnantes.



Et un CET ?



Les "anti-cet" – ceux qui luttent pour que le Centre d'Enfouissement Technique ne voit pas le jour à Faaroa – pourront probablement en tirer quelques leçons. Il est vrai qu'un centre d'enfouissement n'est pas à l'abri d'un tel incident, mais il y a fort à parier que la fréquence doit être moindre. De plus, dans ce cas nous avons affaire à "du sauvage", c'est-à-dire quasiment sans aucun tri. Tout est jeté pêle-mêle dans la nature et non dans des casiers aménagés. Si l'aménagement de tels casiers n'exclut pas le pire, le pêle-mêle actuel au dépotoir est certainement plus propice à des départs d'incendie.