Le dépôt des candidatures aux législatives jusqu'au 13 mai

Tahiti, le 1er mai 2022 - Le dépôt des candidatures aux prochaines élections législatives en Polynésie française a débuté mercredi dernier se clôturera le vendredi 13 mai à 18 heures.





Les électeurs de Polynésie française sont convoqués pour choisir leurs députés à l’Assemblée nationale les samedis 4 et 18 juin pour les premier et second tours des législatives. Le dépôt des candidatures pour le premier tour des élections législatives a débuté à compter du mercredi 27 avril à 7h30. La date de clôture de réception des candidatures est fixée au vendredi 13 mai 2022, à 18 heures. Aucune candidature ne pourra être reçue au-delà de cette date et de cet horaire. Les candidatures déposées peuvent être retirées jusqu'au vendredi 13 mai 2022 à 18 heures. Le haut-commissariat rappelle que les candidatures doivent être déposées : par le candidat en personne ou son suppléant, uniquement au Haut-commissariat, à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ), bureau de la réglementation et des élections, avenue Pouvana’a Oopa. En Polynésie française, les candidats sont invités, lors du dépôt de leur déclaration de candidature, à préciser la couleur de leurs futurs bulletins de vote, affiches et circulaires, à indiquer éventuellement l'emblème qui sera imprimé sur le bulletin de vote. Le formulaire de déclaration de candidature est disponible sur le site internet du Haut-commissariat