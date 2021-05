Le défi sportif du tour de Rangiroa victime de la houle

RANGIROA, le 28 mai 2021 - Loïc Delahaye et Juron Piron ont terminé plus rapidement que prévu leur tour de Rangiroa en autosuffisance. Une violente houle les a contraint à annuler tout le périple sur la partie sud. Ce n'est que partie remise.



Le jeudi 22 mai, en début d’après-midi, Loïc Delahaye et Juan Piron ont démarré plein d'espoir leur défi sportif, celui de réaliser le tour de Rangiroa en 10 jours maximum, soit 8 étapes de 25 kilomètres.

Après la traversée à la nage de la passe de Tiputa couronnée de succès, durant les 3 premiers jours ils ont parcouru plus de 75 kilomètres du côté nord de l’île avant de rencontrer un obstacle de taille, du côté du motu Te'u situé vers le sable rose. En raison d’une forte houle, Loïc et Jean ont dû s'affranchir de trois étapes sur la partie sud. "Un peu déçus, nous n'avons pas pu faire toute la totalité du trajet. En raison de la houle très violente on a dû revoir notre programme après avoir pourtant essayé depuis le motu Te'u de nous rendre par l'ouest vers le lagon bleu. Nous avons donc supprimé quasiment 70 kilomètres sur les 200 prévus, pour des raisons de sécurité." raconte Loïc Delahaye.



Après réflexion, Loïc et Juan ont fait le choix de poursuivre leur périple à partir du lagon bleu. Pour cela, un bateau a été nécessaire pour les y déposer. Une fois arrivés au lagon bleu ils ont donc poursuivi et ont parcouru toutes la parties nord de Rangiroa. "On est satisfait. Avec Juan on a fait environ tout le nord soit un peu plus de 130 kilomètres. Sur 6 jours c’est quand même une belle performance et puis surtout une aventure et une rencontre extraordinaire avec les Paumotu" rajoute Loïc Delahaye.



Effectivement durant leur périple, ils ont fait la connaissance des locaux et de leur mode de vie. En particulier, le jeune Teiva Maihuti qui a décidé de faire partie de cette aventure. "On a rencontré Teiva à Kaurofara et il a décidé de faire tous les chemins avec nous de kaurofara à Te'u". Une très belle expérience pour nos deux aventuriers qui avec Teiva ont découvert quelques spécialités locales, comme le kaveu, la langouste et les poissons.

Ils reviendront certainement au mois de janvier, pour effectuer le tour complet de l’île.