Le défi fou des aveugles de Mata Hotu

PAPEETE, le 18 mai 2019. Mata Hotu organise le 25 mai prochain son gala annuel avec le chanteur Rasta Nui. L'association s'est aussi lancé le défi de participer à une grande course de pirogue dans un an.





Noella descend d'un va'a ono. Ce samedi après-midi, c'était son premier entraînement aux côtés de ses cinq autres collègues. Noella est mal-voyante et a écouté avec attention les remarques des autres rameuses . "J'ai paniqué un peu mais j'ai demandé des explications à mes amies" , explique-t-elle, le sourire aux lèvres. "Je suis contente de l’avoir fait. Je suis prête pour le prochain entraînement. J'aime ramer."



Noella est membre de Mata Hotu, présidée par Diego Tetihia, qui l'attend fièrement au bord de l'eau. L'association s'est lancé le défi de participer en avril prochain à la grande course de pirogue organisée par Polynésie la 1ère. "Il y a une catégorie para-va'a, nous avons décidé de présenter un équipage féminin et un équipage masculin" , détaille Diego Tetihia.



Le club Hititoa de Tauhiti Nena met des pirogues à disposition de l'association pour que ses membres puissent s'entraîner. Un entrainement est prévu chaque samedi après-midi. Lors de la course, il y aura trois rameurs mal-voyants et trois personnes valides. "L'objectif est d'abord de se sentir bien dans sa peau grâce au va'a et de faire du sport" , souligne le président de Mata Hotu.



L'association compte dans ses rangs aussi de très bons musiciens. Chaque année, ceux-ci sont mis à l'honneur lors d'un gala. Cette année, le gala, prévu le 25 mai prochain dans la salle Maria No te Hau à La mission, à Papeete, sera marqué par le grand retour de Rasta Nui, qui jouera ses plus grands morceaux. Les billets sont vendus 1500 Fcfp en pré-vente et 2000 Fcfp sur place.