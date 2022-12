Le dauphin échoué dimanche à Mahina retrouvé mort

Le bébé dauphin de Fraser qui s’est échoué dimanche dans la baie du motu Martin à Mahina a été retrouvé mort lundi.



Triste nouvelle annoncée lundi matin par l’association de protection des baleines et des espèces marines protégées, Mata Tohora. Le dauphin de Fraser qui s’était échoué dimanche sur la plage de Mahina face au Motu Martin a été retrouvé mort lundi matin par les pompiers selon l’association. Remis à l’eau de nombreuses fois par la Direction de l’environnement et plusieurs riverains venus aider, le bébé dauphin âgé de 2 à 3 mois n’a finalement pas pu retrouver ses congénères. La raison de son échouage n’a pas encore été déterminée, mais l’autopsie qui va être effectuée sur le cétacé va permettre d’en savoir plus sur les causes de cet incident. Ce bébé dauphin de Fraser appartient à une espèce qui vit normalement au large. Rarement aperçue en Polynésie, elle est tout de même présente toute l’année au large des côtes polynésiennes, principalement vers les Marquises et les îles de la Société