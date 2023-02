Le cyclisme tahitien à l’orée d’une riche saison

Tahiti, le 6 février 2023 - Le cyclisme ne figurera pas au programme des Jeux du Pacifique en fin d’année. Mais si les coureurs tahitiens seront privés de ce grand rendez-vous, des échéances nationales et internationales figurent à leur calendrier. Le BMX local participera notamment pour la première fois aux Championnats de France de la discipline.



La saison cycliste 2023 va être lancée samedi prochain sur la piste de BMX Race de Fei Pi avec la 1re étape de la Coupe de Tahiti Nui. L’exercice 2023 s’annonce particulièrement motivant pour l’élite locale de la discipline qui vivra une grande première au mois de juin avec une participation inédite aux Championnats de France. Matafenua Huhina, Kenji Tsan, Théo Roche et Jason Chonfont, également entraineur de la sélection tahitienne, représenteront les couleurs du fenua en région bordelaise du 30 juin au 2 juillet.



Auparavant, Faiau Taea, Teheipuarii et Oahei Faafatua Matikaua seront en lice au Trophée de France, compétition ouverte aux minimes et catégories d’âge inférieures les 17 et 18 juin dans le Loiret. Ce ne sera pas une première pour le BMX tahitien puisque Théo Roche y était présent en 2013, il avait également participé aux Championnats d’Europe benjamin la même saison, mais ça reste néanmoins l’un des grands temps forts de la saison tahitienne de BMX Race. Le déplacement de la sélection en métropole s’étalera sur plusieurs semaines avec un stage dirigé par Nathanaël Dieuaide, un champion et cadre technique français venu à Tahiti en octobre dernier pour y organiser la Aito Tahiti Nui en collaboration avec la FTC et des participations à des compétitions régionales sont programmées.



Des objectifs élevés pour le cyclisme tahitien



La sélection tahitienne de BMX Race a été présentée dimanche au club house de Fei Pi lors du premier des trois déjeuners destiné à financer en partie le déplacement. Jason Chonfont, l’entraîneur de la sélection a évoqué la préparation et les objectifs de la sélection : "Nous préparons les rendez-vous nationaux depuis le mois de décembre et nous allons continuer à suivre une préparation intensive physique et technique dans les mois à venir jusqu’à notre départ en métropole où nous débuterons un stage avec le club de Montélimar. Quant à nos objectifs, on est bien conscient que le niveau sera beaucoup plus relevé que ce que l’on connait à Tahiti, mais on va tout faire pour rendre crédible le BMX tahitien et on compte notamment sur Oahei Faafatua au Trophée de France et Kenji Tsan au championnat de France qui ont tous les deux un fort potentiel et qui peuvent se distinguer dans leur catégorie d’âge".



Les sélectionnés pourront mieux situer l’efficacité de leur préparation au fil des compétitions locales et des regroupements qui seront nombreux jusqu’à leur départ en métropole. A noter que le benjamin Bruce Gobrait sociétaire de Riding Team Tahiti (RTT) participera pour sa part aux Oceania 2023 de BMX qui auront lieu à Rotorua en Nouvelle-Zélande au mois d’avril.



La reprise est également imminente pour le cyclisme sur route dont le calendrier ouvrira le dimanche 19 février avec le traditionnel Mémorial René Malmezac. Echéance d’importance également au mois de juin pour l’élite sur route avec la tenue des Championnats de France des Comités d’Outre-Mer les 3 et 4 juin en Nouvelle-Calédonie. La présélection puis la sélection définitive vont enchaîner les stages jusqu’à l’échéance, les Grands Prix à venir servant aussi de préparation pour les sélectionnés. Le Tour des Amazones et le Tour Tahiti Nui programmés en septembre constitueront d’autres grands temps forts de la saison sur route.



Si le cyclisme n'a pas été retenu dans le programme des Jeux du Pacifique cette année (sa participation est envisagée pour les Jeux de 2027 à Tahiti), les coureurs tahitiens ne manqueront d’objectifs élevés cette année.