Le cru 2017-2018 du Dixit vient de sortir

La colonne vertébrale cette année ce sont les ressources

Celles dont on dispose pour faire face à l'enjeu économique qui se présente.

Notre chance, en Polynésie, c'est d'avoir eu le temps de prendre du recul pour mettre en place ce déploiement. Nous sommes éloignés. En plus des crises économiques nous ont touchés de plein fouet et ont ralenti le développement. De ce fait, on sait par exemple que l'on veut valoriser notre nature et notre culture pour accroître le tourisme.

des acteurs du terrain

"Quand on parle de ressources"

il ne faut pas oublier l'humain. C'est même, cela m'est apparu au fil de la construction du Dixit pendant l'année, le plus important

mais dont l'égalité n'est pas encore réelle et dont il faut se préoccuper." Armelle Merceron parle à ce propos "d'une égalité à vérifier

PAPEETE, le 1er février 2018 -", résume Dominique Morvan du magazine Dixit. "L'enjeu économique c'est notamment le coup d'accélérateur que l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes va donner au secteur du tourisme. C'est le défi de la rénovation urbaine, de la mise en place du schéma directeur de la pêche hauturière ou bien encore du déploiement du secteur agricole.En plus du très attendu classement des 200 premières entreprises et du carnet d'adresses, le Dixit 2017-2018 propose des sujets variés sur les ressources terrestres et marines, la réforme de la PSG, la génération Y en Polynésie, le coaching, le livret des pas de 'ori tahiti ou bien encore sur la tendance végane. Des articles qui sont signés par "", précise Dominique Morvan., poursuit Dominique Morvan, "." L'humain ce sont des femmes et des hommes aux compétences multiples "".Le Dixit est disponible dans les points de vente habituels mais aussi en ligne . Une lecture qui séduit de plus en plus de personne. En 2017, 1 840 personnes ont, en moyenne, lu le magazine en ligne 27 minutes chacun.