Le "cri d’alarme" du Cesec contre le diabète

Et pour y voir plus clair, parmi les recommandations faites par le Cesec dans son auto-saisine, le dépistage systématique dès 40 ans revêt une importance de premier plan, comme l’a rappelé le docteur Jean-François Wiart : "Plus tôt on va dépister, mieux ce sera pour la suite. Ce qui grève le budget de la CPS ce n’est pas le diabète lui-même, ce sont ses complications". Le traitement d’un malade dialysé coûte en effet 10 millions de Fcfp par an à la caisse d’assurance maladie.



Toujours pour une meilleure prévention de la maladie, un suivi systématique et obligatoire est également recommandé en maternelle et en primaire, dès la rentrée 2020, sous l’égide du centre d’hygiène scolaire, à l’appui de "moyens humains et budgétaires conséquents". Pour piloter les efforts de lutte, et compte tenu des multiples causes de cette maladie, la création d’une délégation à la prévention de l’obésité et du diabète, placée sous l’autorité du président de la Polynésie française, est recommandée d’urgence. L’organisme serait chargé de coordonner planifier et piloter efficacement les mesures liées à la lutte contre l’obésité et le diabète.



En matière de prévention, le Cesec demande aussi à "augmenter le budget et les moyens dédiés à la prévention". Le budget de 619 millions de Fcfp dédié en 2019 à la prévention est jugé "trop modeste" par le Conseil. Il propose de le renforcer en le finançant par le biais des mesures fiscales et économiques qu’il recommande (voir encadré ci-dessous).