Le coût de la rentrée universitaire inchangé

Tahiti, le 4 octobre 2021 – Le syndicat Avenir Etudiant a réalisé une seconde étude concernant les indicateurs du coût de la rentrée universitaire. En comparaison avec les données collectées l'année dernière, le syndicat constate un même coût moyen, certains frais se compensant d'une rentrée à l'autre.



155 018 Fcfp en 2020, 155 097 Fcfp cette année. Le coût moyen de la rentrée universitaire 2021-2022 évalué par le syndicat Avenir Etudiant est supérieur de seulement 79 francs à celui calculé l'année passée. À travers cette étude, la volonté du syndicat est de mettre en évidence les difficultés financières rencontrées par les étudiants d'une rentrée à l'autre. Pour cela, Avenir Etudiant analyse les principaux facteurs de dépenses : transport aérien, loyer et charges liées au logement étudiant, frais d'installation et de scolarité, forfait téléphone et internet, produits d'entretien, produits alimentaires, fournitures scolaires. Des facteurs qui pour la grande majorité restent inchangés entre 2020 et 2021.



Alimentaire contre aérien



Pour les frais de scolarité, une aide supplémentaire vient cette année accompagner les étudiants, plus précisément les boursiers du Pays. Il s'agit de la prise en charge de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), qui s'élève à 10 979 Fcfp. En 2020, la CVEC était pris en charge pour les boursiers de l'État mais par pour ceux du Pays. C'est chose faite. La rentrée universitaire de ces élèves est désormais totalement exonérée depuis une modification du régime des bourses d'études porté par arrêté du conseil des ministres en mai dernier.



Aussi, Avenir Etudiant a relevé une augmentation de 12% des produits alimentaires. Le syndicat se base sur un panier composé des 28 produits les plus consommés par les étudiants. Ainsi, ce panier est passé de 8 730 Fcfp en août 2020 à 9 762 Fcfp en juillet 2021. Mais selon Avenir Etudiant, cette augmentation serait compensée par la baisse du coût d'un autre facteur de dépense : le transport aérien. Une réduction qui s'expliquerait notamment par la contribution de solidarité appliquée depuis le 1er juillet 2021 sur les billets d'avion sur les lignes inter îles, représentative “d'une volonté du Pays de baisser les tarifs sur les lignes déficitaires”, expliquait en décembre 2020 le ministre en charge des Transports interinsulaires, maritimes et aériens, Jean-Christophe Bouissou, sur le plateau de TNTV.