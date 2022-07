Le coût de la baguette à la loupe

Tahiti, le 21 juillet 2022 – La hausse du prix de la baguette de 3 Fcfp au 1er août vise à augmenter les marges des boulangers et des détaillants. Le reste se répartit entre bénéfices, salaires, charges et matières premières. Pour assurer le nouveau prix de vente au détail de 60 Fcfp, le Pays évalue son soutien financier à hauteur d’1,5 milliard de Fcfp en 2022.



À compter du 1er août, le prix de la baguette passe à 60 Fcfp, soit 3 Fcfp de plus qu’aujourd’hui. Cette marge de détail est ainsi répartie : 1 Fcfp supplémentaire pour le boulanger et 2 Fcfp pour le détaillant, afin de les aider à couvrir l’augmentation de leurs charges. Le prix de la baguette se décompose désormais ainsi : 31% pour le bénéfice brut du boulanger, 28% pour les salaires, 19% pour les charges de production (comme le carburant pour la cuisson), 9% pour les autres charges et 8% pour les matières premières (farine, levure, sel), auxquels il faut donc ajouter la nouvelle marge de détail à hauteur de 5%.



Pour 2022, le Pays évalue le soutien au prix de la baguette à 1,5 milliard de Fcfp, entre les différentes aides et exonérations sur les matières premières et les hydrocarbures. Une contribution nécessaire pour soutenir les foyers aux revenus modestes mais avec un bémol, selon le ministère de l’Économie : au moins 20% des baguettes produites sont destinées à nourrir des animaux (cochons, chiens…), en raison de leur prix attractif, peut-être l’un des plus bas du monde.