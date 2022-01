Le corps d'un petit garçon belge disparu retrouvé aux Pays-Bas

La Haye, Pays-Bas | AFP | mardi 17/01/2022 - La police néerlandaise a découvert lundi soir le corps d'un enfant belge dont la disparition il y a cinq jours, à la suite d'un probable enlèvement, a déclenché une vaste opération de recherche dans les deux pays.



Le corps de Dean Verberckmoes, 4 ans, a été retrouvé dans la province de Zélande (sud des Pays-Bas), après l'arrestation d'un homme plus tôt dans le pays, en lien avec l'affaire.



"Le corps de Dean, 4 ans, originaire de Belgique, a été malheureusement retrouvé en Zélande", a annoncé la police néerlandaise dans un communiqué. "Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés et adressons nos condoléances à sa famille", a-t-elle ajouté.



La police a précisé que l'enfant a été retrouvé à Neeltje Jans, une île artificielle sur l'Escaut oriental, une destination prisée des touristes néerlandais.



La police avait déclenché plus tôt dans la journée une alerte enlèvement, diffusant une photo du petit garçon au public.



Cette alerte a été émise après l'arrestation d'un Belge de 34 ans dans la ville de Meerkerk, à environ 120 kilomètres au nord-est de Neeltje Jans. La victime avait été vue pour la dernière fois mercredi dernier en compagnie de cet homme, selon la télévision publique NOS.



L'homme s'occupait régulièrement de Dean et de sa petite sœur, a déclaré la mère de l'enfant à l'agence de presse Belga.



Il était censé emmener l'enfant chez ses grands-parents jeudi, mais cela ne s'est pas produit, poussant la mère à signaler la disparition de son fils.