Le constructeur du mur du collège de Taunoa mis en examen

La justice s’intéresse donc désormais à l’entreprise qui avait construit cette partie du mur du collège en 2007. A cette époque, la société, dont nous n’avons pu avoir l’identité lundi, avait été sollicitée afin de rehausser le mur et remplacer le grillage.



Contacté, son conseil a réagi à la mise en examen de son client : « L’’instruction permettra de faire la lumière sur les raisons de la chute de ce mur. Mais pour l’instant, il ressort, qu’après avoir été rehaussé, ce mur n’a jamais été entretenu en 11 ans alors qu’il est situé en bord de mer et que des aito ont été plantés en limite. Il avait même résisté au Cyclone Oli en 2010. »



Les faits de « blessures involontaires » par « violation d’une obligation de sécurité ou de prudence » sont passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 5,3 millions de Fcfp d’amende.