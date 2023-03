Le conservatoire occupe les scènes en mars

TAHITI, le 7 mars 2023 - Des élèves ainsi que des enseignants du conservatoire artistique de la Polynésie française se retrouveront sur scène au mois de mars à différentes occasions. Le premier rendez-vous est donné ce 11 mars pour le concert de la femme en partenariat avec le Soroptimist International club de Tahiti-Papeete.



Le concert de la femme est organisé pour la 11e fois en partenariat entre le Club Soroptimist International et le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). Les Soroptimist sont des femmes professionnellement actives, qui s’engagent pour améliorer la vie des femmes et des filles dans leurs communautés. Depuis 2011, le Soroptimist International club de Tahiti-Papeete célèbre la journée internationale de la femme en partenariat avec le CAPF. Les recettes de cet événement servent à financer les actions caritatives du Club, notamment le foyer Pu o te Hau. Les bénéfices permettront de faire perdurer des formations auprès des femmes hébergées au centre Pu o te Hau afin qu’elles retrouvent une estime de soi, qu’elles acquièrent des outils pour une insertion ou une réinsertion professionnelle.



Cette année, le concert rendra hommage à deux grandes dames de la chanson polynésiennes, Esther Tefana et Maeva Bougues. Les musiciens seront accompagnés par les élèves de la section traditionnelle, dirigés par Moon. Les chants seront interprétés par le chœur des jeunes talents, dirigé par Bruno Demougeot, et par les chanteurs de l’atelier lyrique, dirigé par Peterson Cowan. La soirée sera animée par Hinamoe Brotherson, chargée du développement des activités culturelles du Te Fare Upa Rau.





Une suite rock…



Chaque année, les groupes de musique constitués au sein du département des musiques actuelles se produisent en concert sur le Paepae Maco Tevane au Conservatoire. Coachés par Frédéric Rossoni, responsable du département et Bruno Demougeot, tous deux enseignants au CAPF, ces groupes interprètent un large éventail musical allant du rock au jazz, en passant par le gospel et la musique polynésienne.



… et jazz



Après voir joué au Tahiti Soul Jazz, les artistes, musiciens et chanteurs du Big band du conservatoire, dirigés par Frédéric Rossoni, reviennent sur une scène qu’ils affectionnent, celle du Petit théâtre de la Maison de la culture. Ils proposeront une série de deux concerts exceptionnels présentant les plus grands standards du jazz joué en formation. Cinq chanteurs sont invités à participer à ces deux concerts : Jean Croteau, Frédéric Missir pour les crooners et Reia Poroi, Taloo et Lylia, côté diva.



Plus tard, en avril, la professeure de la classe d’art dramatique, Christine Bennett Thuleau annonce la présentation d’une comédie musicale exceptionnelle, Chicago, réalisée par es élèves de haut-niveau, avec le soutien du professeur de chant lyrique, Peterson Cowan. Suivront les concerts des ensembles. L’orchestre symphonique, dirigé par Frédéric Rossoni, reprendra de grands airs du répertoire. Le concert des petits ensembles réunira quant à lui plus de 100 jeunes artistes.



Piano et chœurs, deux auditions attendues



Deux autres temps forts sont à noter pour ce mois de mars. Vendredi 17 mars au grand auditorium sera proposé : Le piano voyageur, te piana ratere. Un spectacle poétique et onirique racontant l’odyssée d’un piano sur plus de deux siècles : de sa naissance en Europe et de ses rencontres avec les plus grands compositeurs du XIXe siècle, jusqu’à la traversée de l’Atlantique et du Pacifique dans un périple extraordinaire rythmé par la naissance du jazz, du tango et des plus grands airs de la musique polynésienne. Il met en scène les élèves des classes de piano du conservatoire qui, au-delà de leur interprétation en live, seront également acteurs. L’entrée est libre.



Quelques jours plus tard, le 31 mars, une audition du chœur des enfants du conservatoire, dirigé par Nathalie Villereynier, et un spectacle des élèves des classes CHAM du collège de Tipaerui sont prévus. Le chœur d'enfants du conservatoire proposera les Fables de la Fontaine mises en musique par Isabelle Albouker. L'accompagnement sera fait par des élèves pianistes sous forme de quatre mains et avec la participation d'instruments : les violons de la classe d'Amandine et les flûtes de la classe de Vaianu. Le thème des animaux sera présenté par les élèves pianistes en individuel avec des extraits du Carnaval des animaux, de Pierre et le Loup. Pour clôturer le moment musical, les classes des CHAM seront dirigées par Stella Bulgalski, professeure au collège de Tipaerui, accompagnée par Nathalie dans des extraits de leur prochain spectacle “A la recherche de Mr Hulot” d'Emmanuel Touchard. L’entrée sera libre.



Pratique



Concert de la femme le vendredi 10 mars à 19h15, grande salle de la mairie de Pirae. Tarif unique 2 000 Fcfp. Billetterie au Conservatoire et sur place, le soir du concert.

Concert musique actuelle le mercredi 15 mars à 17h30, sur le Paepae Maco Tevane du Conservatoire. Entrée libre.

Les Nuits du jazz, vendredi 24 et samedi 25 mars, à 19h15 au Petit théâtre de la Maison de la culture. Tarif unique 1 500 Fcfp. Billetterie guichets de la Maison de la culture. Tél. : 40 544 544.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 7 Mars 2023 à 18:54 | Lu 179 fois