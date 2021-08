Le confinement, un frein pour la vaccination

Tahiti, le 19 août 2021 – Les mesures de confinement mises en place le week-end permettent de réduire le risque de contaminations, mais ont en revanche un impact sur la campagne vaccinale qui bat son plein le week-end. Pour compenser, un vaccinodrome va être mis en place à la présidence toute la semaine prochaine.



C'est l'un des dilemmes du confinement pour les autorités sanitaires. D'un côté, l'interdiction de déplacement imposée désormais sur l'ensemble du week-end à Tahiti et dans les îles les plus touchées par l'épidémie de Covid doit permettre de réduire les risques de contamination. De l'autre, ces mesures restrictions vont également avoir un impact négatif sur la campagne de vaccination qui bat son plein depuis trois semaines en Polynésie française. Depuis le début de la campagne vaccinale, les week-ends représentent en effet des pics de vaccination : 3 965 primo-vaccinées le week-end dernier, 4 271 le précédent, et même des chiffres dépassant les 2 000 primo-vaccinés par week-end lorsque la campagne débutait en mars et avril dernier avec des moyennes pourtant comprises à l'époque entre 400 et 600 vaccinés par jour…



Le week-end dernier, les premières mesures de confinement ont contraint les autorités sanitaires à annuler le vaccinodrome prévu le dimanche à la présidence. Ce samedi, malgré le confinement, les opérations sont maintenues avec un vaccinodrome à mairie de Punaauia samedi entre 8 et 16 heures, un autre à la salle omnisport de Afareaitu de 10 à 15 heures et un dernier à l'Institut Mathilde Frébault à Mamao de 7h30 à 12h. Mais les personnes intéressées devront se munir d'une attestation de sortie pour "motif de santé" pour se rendre sur place… Une solution a néanmoins été proposée pour rééquilibrer la balance, un vaccinodrome va être mis en place toute la semaine prochaine à la présidence, du lundi au samedi. Le site sera ouvert de 8 à 16 heures, lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et samedi 28 août, et de 8 à 18 heures, mercredi 25 et vendredi 27 août.