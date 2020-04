Le confinement et le couvre-feu prolongés jusqu'au 29 avril

Tahiti, le 9 avril 2020 - Le haut-commissaire, Dominique Sorain a annoncé, aux côtés du président Edouard Fritch, le prolongement du confinement et du couvre-feu jusqu'au 29 avril. Il a également annoncé des renforts militaires, dont un avion A4000 qui doit arriver prochainement de métropole et qui pourra être déployé dans les îles pour venir en aide aux populations et procéder à des evasans si besoin.