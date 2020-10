Le confinement en "ultime" recours

Tahiti, le 30 octobre 2020 - Pas de reconfinement "à ce stade" ont confirmé les autorités lors du point presse Etat-Pays ce matin, mais des mesures supplémentaires assorties de contrôles renforcées. "Ultime" recours, un nouveau confinement "ferait basculer notre territoire vers une crise socio-économique durable" et ne s'imposera que "si nos capacités de soin arrivent à saturation." Pour ne pas en arriver là, les autorités misent sur la "responsabilité individuelle" appelant tout un chacun à "se sentir concerné" et à "limiter les contacts."



Faut-il reconfiner ? A cette grande question sur toutes les lèvres, les pouvoirs publics sont restés constants, affichant clairement à plusieurs reprises leur intention de ne pas remettre le pays sous cloche. Ce qui marquerait « l’échec du couvre-feu ». Ce matin lors de l’allocution conjointe Etat-Pays, Dominique Sorain et Edouard Fritch ont confirmé cette décision. Dans une « démarche commune », ils ont effectivement demandé à ce que la Polynésie n’intègre pas, « à ce stade », le dispositif de reconfinement national. « Nous attendons encore quelques jours pour bien évaluer l’efficacité des mesures prises il y a une semaine », justifie Edouard Fritch, dont le couvre-feu réclamé unanimement par les maires.



« Assurer la santé des polynésiens » d’un côté « tout en maintenant une activité économique sur le territoire » de l’autre : « Nous sommes sur une ligne de crête » résume Dominique Sorain, considérant le confinement comme le dernier recours, « l’ultime étape ». « L’effondrement du tourisme a déjà provoqué une baisse prévisible de plus de 10% de notre produit intérieur brut. 4 000 emplois ont déjà été détruits » déplore le haut-commissaire.



Des chiffres noirs qui ont conduit les autorités « à ne pas choisir le confinement pour faire en sorte que la vie socio-économique continue, et que les écoles fonctionnent avec toutes les précautions nécessaires. » Le risque d’une « catastrophe économique et sociale pour tous les Polynésiens » étant trop grand, renchérit le président Fritch : « Je ne souhaite pas que des familles entières se retrouvent dans la misère à cause de notre indiscipline et de notre incapacité à arrêter la propagation d’un virus ».



Reste que, du propre aveu du président, la Polynésie s’est propulsée en l’espace de quelques semaines au 4e rang mondial des « taux d’infections les plus haut du monde ». Preuve que « nous n’avons pas su nous protéger et protéger les autres ». Sans vouloir pour autant « accabler qui que ce soit », le président invite à « lutter ensemble contre cette épidémie », déplorant de découvrir encore sur les réseaux sociaux des projets de rassemblement festifs en tout genre. « Je vous le dis, il vaut mieux faire des efforts pour sauver son emploi que de se laisser tenter par une fête ou un rassemblement qui va tourner en contamination » souligne le président. « Reportons les fêtes familiales et amicales » abonde le haut-commissaire.



12 infirmières de la réserve nationale en renfort



Ce dernier a par ailleurs annoncé un soutien de l’hexagone : 30 respirateurs ont été reçus et 12 infirmières de la réserve sanitaire nationale viendront en renfort du CHPF la semaine prochaine. Une mission du service de santé des armées est également attendue dès demain pour « évaluer les conditions d’un renfort supplémentaire à l’hôpital. »



Masques, tests, respirateurs, combinaisons, thermomètres frontaux… Enumérant l’ampleur des moyens déployés en équipement et des capacités sanitaires mobilisées, Edouard Fritch a cependant reconnu que « lorsque nos moyens publics seront saturés, alors nous n’aurons pas d’autre choix que de demander le confinement de Tahiti et de Moorea. »



« Reporter les déplacements dans les îles »



Si le confinement est écarté pour l’instant, et que les autorités disent avoir presque épuisé tout l’arsenal juridique à leur disposition, de nouvelles mesures « destinées à réduire les rassemblements » viennent durcir le dispositif. A la longue liste des établissements qui devront rester fermés sur Tahiti et Moorea s’ajoutent les salles des fêtes, de conférence, ou de réunion. « Par ailleurs, la présence aux enterrements dans les cimetières sera limitée à 30 personnes » ajoute le haut-commissaire. Pas de restrictions en revanche sur les déplacements dans les îles, mais une invitation à « différer lorsque c’est possible » qui s’oppose aux précédents appels au « patriotisme polynésien pour qu’il (…) voyage local, » pour reprendre les termes de Nicole Bouteau, ministre du Tourisme.



Sur la même ligne que le président de la République, le haut-commissaire et le président Fritch ont multiplié les appels à la « responsabilité individuelle » de tout un chacun pour faire front face au Covid-19. « Lutter contre le virus c’est protéger votre santé, mais aussi vos emplois » rappelle le haut-commissaire, reprenant les termes du président de la République : « on ne peut pas opposer la santé à l’économie. » « Il faut que chacun d’entre nous se sentent concernés » assène-t-il, appelant à "limiter les contacts", moyen encore le plus efficace pour casser la chaîne de transmission. « J’appelle et je supplie chaque Polynésien et chaque Polynésienne à se protéger et à protéger leurs proches » implore pour finir le président. En invoquant la prise de conscience de tout un chacun, le discours tranche avec le ton culpabilisant de certaines allocutions précédentes. Reste à savoir si le message sera reçu.