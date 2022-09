Le concours photos Millimages des Récifs labellisé par l’Unesco

Tahiti, le 15 septembre 2022 – Le concours de photographies sous-marines Millimages des Récifs, auquel il est toujours possible de s’inscrire, vient d’être labellisé par l’Unesco. Il s’inscrit ainsi en tant que projet contribuant à la décennie de l’océan 2021-2030.



Le concours de photographies sous-marines Millimages des Récifs a été labellisé en tant que projet contribuant à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, après approbation par la commission océanographique de l’Unesco. Organisé par l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP), ce concours permettra à 15 lauréats d’exposer à Tahiti et Moorea. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 15 octobre.



“À travers ce concours photos, l’IRCP souhaite affiner le regard des photographes sous-marins, amateurs ou professionnels, sur l’écosystème qu’ils photographient”, explique l’institut dans un communiqué. Ce qui lui a permis de remplir l’un des résultats visés par la décennie de l’océan, à savoir atteindre, d’ici 2030, “un océan inspirant et engageant que la société comprend et valorise en relation avec le bien-être humain et le développement durable”.



Pour obtenir ce label de l’Unesco, il fallait également que le projet relève l’un des défis de la décennie. L’IRCP espère bien atteindre celui de “changer la relation de l’humanité avec l’océan”, en veillant “à ce que les multiples valeurs et services de l’océan pour le bien-être humain, la culture et le développement durable soient largement compris.” Un objectif rendu possible par les expositions et les rencontres qui découleront du concours, accessibles au grand public, aux écoles, aux associations et aux entreprises.



“L’IRCP est fier de cette reconnaissance et de faire partie d’une communauté d’acteurs internationaux portés par un même objectif : faire de l’océan un écosystème mieux compris et protégé par tous.” Pour l’occasion, l’institut a décliné le logo de la décennie de l’océan 2021-2030 en tahitien, avec l’aide de Mirose Paia, maître de conférences en langues et littérature polynésiennes à l’Université.