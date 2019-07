Le concours du meilleur couple revient au "Te Hura Nui"

Heimoana Metua

Chef du groupe Teva i Tai



"Nous sommes quand même très demandés"



"On s’attendait quand même à être sur le podium, après c’est le jeu et on a accepté de participer au heiva. C’est vrai que nous sommes honorés parce que nous sommes quand même très demandés. On vient de finir un week-end avec deux prestations à la suite. Là, on continue avec le Te Hura Nui et nous irons aussi à l’Intercontinental. Les danseurs vont très bien, certains sont déçus, c’est tout à fait normal. On leur a mis la pression pendant six mois pour obtenir quelque chose. Mais je leur ai toujours inculqué le fair-play. Ils gardent le moral et c’est bien. Ils aiment leur danse et leur culture. Du coup, ils sont toujours présents. Le concours du meilleur couple de danseurs existait avant à To’atā et je suis contente qu’il soit mis en place au Te Hura Nui. En tout cas, nous ne représenterons pas nos meilleurs danseurs, on a décidé de prendre un autre couple qui n’en est pas un dans la vraie vie. Ça fait à peine quelques jours qu’ils travaillent dessus. Je les ai choisi parce que ce sont des personnes qui peuvent le faire et ils peuvent mettre en avant cette complicité et ce feeling sur scène. "