Le concert de Tryo reporté au 24 avril 2021

TAHITI, le 26 octobre 2020 - Alors que le groupe de musique Tryo se réjouissait de venir finir son année à Tahiti, l’événement doit être reporté en raison de la situation sanitaire.



" Nous avons tout fait pour maintenir ce superbe spectacle et sauver l’univers du spectacle. Mais ce n’est que partie remise ", insiste Angela Ramirez de Angela R. Productions. Elle a d’ailleurs déjà trouvé une date. Ce sera le 24 avril à To’ata.



Avec la Maison de la culture, Angela R. Productions avait mis en place toutes les mesures barrières pour protéger les spectateurs. Mais finalement, et pour une durée limitée, les autorités ont interdit les manifestations culturelles. Elles reprendront dès que possible.



Depuis le déconfinement, 15 événements artistiques ont pu avoir lieu sans qu’aucun cluster n’ait été signalé.