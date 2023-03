Le concert de Inner Circle annulé

Tahiti, le 13 mars 2023 – Inner Circle ne se produira pas à Tahiti le samedi 25 mars. Le groupe de reggae jamaïcain a en effet décidé d'annuler sa tournée de concerts dans le Pacifique. Les billets déjà achetés seront remboursés.



Le concert de Inner Circle, qui était prévu à Tahiti le samedi 25 mars, est annulé. Le groupe de reggae jamaïcain a décidé d'annuler sa tournée de concerts dans le Pacifique “en raison d'un certain nombre de facteurs contributifs”. SA Productions, qui organisait le concert à Tahiti, précise que “le groupe espère revenir bientôt à un moment plus propice” et indique être déjà en train de travailler sur de nouvelles dates. En attendant, les spectateurs qui avaient déjà acheté leurs billets ont été prévenus par mail de cette annulation et seront remboursés dans les plus brefs délais.



Pour plus de renseignements [email protected]

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 13 Mars 2023 à 19:24 | Lu 703 fois