Le concert Danakil & friends avancé d’une journée

TAHITI, le 19 janvier 2023 - Le concert de Danakil & Friends prévu initialement le 1er avril aura finalement lieu le 31 mars. Purple Tahiti, l’organisateur, explique avoir découvert via les médias peu après la programmation de son événement la tenue d’une autre soirée d’envergure le 1er avril.



Pour répondre à la surprise et au mécontentement du public et parce que Purple Tahiti a “ la passion pour la musique” et tient à “respecter le public souhaitant participer à ces deux beaux événements ”, le concert est avancé d’une journée.



Le lieu, les horaires et les tarifs restent inchangés.



Un package (traversée aller-retour + entrée au concert) sera mis en place pour les résidents de Moorea à compter du lundi 23 Janvier. De nouveaux points de vente seront annoncés à partir du 30 janvier.



Ceux qui souhaiteraient se faire rembourser, doivent adresser leur demande par mail à l’adresse suivante :

Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 19 Janvier 2023 à 15:48 | Lu 113 fois