Le compostage, LA solution "magique" pour réduire ses déchets de 2/3

Pour créer votre compost, vous pouvez acheter une boîte dans les magasins de jardinage et de bricolage, mais il est également tout à fait possible de le faire à partir d'un vieux baril, d'un fût ou même dans une vieille poubelle sans fond et de les recouvrir. "Par contre, je ne conseille pas trop de faire un trou dans la terre, car les déchets vont alors manquer d'oxygène" , explique Karel Luciani. Reste ensuite à lui trouver une petite place dans le jardin ou la cour, plutôt à l'ombre et abritée pour éviter les aléas du climat.

Mais avant d'être un composteur confirmé, il vous faudra apprendre ces quelques règles d'or pour réussir, à savoir : Diversifier les apports, maintenir une humidité suffisante et aérer.

Et ça y est, c'est parti, vous pouvez maintenant faire vos premiers pas en tant que composteur ! Il suffit alors de récolter vos épluchures de patates, vos coquilles d'œufs, les marcs de café et même la peau de vos agrumes… dans un petit récipient puis de les jeter dans votre compost.

Ensuite, vous verserez par-dessus un apport équivalent de vieux morceaux de Sopalin ou de rouleaux de papier toilette, des cartons, du papier (sauf des magazines) ou encore des feuilles, des petites branches de votre jardin. "Je conseille de les mettre par couche, un peu comme on fait pour les lasagnes. Il faut alterner entre les couches de matières vertes, plus humides, comme les épluchures, etc., … et les matières brunes, plus sèches comme les feuilles, le carton. Il est important que l'air circule dans le compost, car les micro-organismes sont vivants, ils ont besoin d'oxygène. Il ne faut pas trop le tasser et cela fonctionne mieux si on met des petits morceaux. Tout est une question de modération", insiste Karel Luciani.