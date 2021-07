Le compositeur Samuel Tuahu est mort

Tahiti, le 27 juillet 2021 – Samuel Tuahu est décédé des suites d’une longue maladie. Il aura marqué plusieurs générations de polynésiens avec les chansons qu’il a composé. Les funérailles se tiennent mercredi 28 juillet.



Le compositeur Samuel Tuahu « des suites d’une longue maladie », rapportaient nos confrères de TNTV en fin de journée du lundi 26 juillet.

Il aura marqué plusieurs générations de polynésiens, avec ses chansons interprétées par des artistes locaux de renom. Parmi ses œuvres les plus connues, « te roto no Vaihiria » chantée par Jimmy Mervin, « Te imi e te here » interprétée par Esther Tefana ou encore la mélodie de « Marei », qu’il a composée pour le groupe Temaeva.

Les veillées funéraires reprennent mardi 27 juillet à 18 heures, au domicile de Samuel Tuahu à Pueu. Les funérailles se tiennent le lendemain, mercredi 28.