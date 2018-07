Le commerce, l'industrie et l’hôtellerie en forte croissance en 2017

"traditionnels"

Dans le secteur des services marchands autres que le commerce, c'est l'hôtellerie qui fait le show. Ces activités de service ont représenté un chiffre d’affaires de 279,4 milliards Fcfp en 2017, soit une hausse de 10,4 milliards de francs en un an (+ 3,9 %). "Cette augmentation est produite essentiellement par l’activité de l'Hôtellerie-Restauration" note l'ISPF.L'emploi progresse également, au 4ème trimestre 2017 le secteur Autres Services Marchands déclare 24 270 salariés, une progression de 0,9 % en trois mois. "Les effectifs augmentent plus particulièrement dans les Services liés à la construction (+ 5,5 %) et dans l'Hôtellerie-Restauration (+ 1,6 %)" note l'institut de statistiques. La masse salariale du secteur suit la même tendance et s'établit à 70,7 milliards de francs en 2017, soit une progression de 3,2 % par rapport à 2016.L'ISPF a également publié les derniers chiffres de la fréquentation touristique jusqu'à mai 2018, et ils sont mitigés. Entre mai 2017 et mai 2018, nous avons accueilli 202 069 touristes (+ 5,5 %). Un bon chiffre, qui masque une baisse du nombre de visiteurscompensée par une explosion de la croisière. Malgré tout, "la durée moyenne de séjour progressant de 1,1 jour, une hausse plus importante que le recul des effectifs touristiques, le nombre de nuitées touristiques croît de 6,7 %" au mois de mai 2018, note l'ISPF. En cumul depuis janvier, la tendance est identique.Jacques Franc de Ferrière