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Le comité organisateur de Hawaiki Nui Va'a se donne jusque samedi matin pour maintenir la course... ou pas


Le comité organisateur de Hawaiki Nui Va'a se donne jusque samedi matin pour maintenir la course... ou pas
Dans un communiqué publié ce jeudi, le Comité Organisateur explique s'être réuni ce jeudi "afin d’examiner la situation et d’étudier les différentes options envisageables."


Le Comité Organisateur de Hawaiki Nui Va'a a fixé au samedi 24 octobre 2026 à 09h00 l’échéance à laquelle une amélioration de la situation devra être constatée pour pouvoir lancer la course. "À défaut, la 33ᵉ édition de Hawaiki Nui Va’a n’aura pas lieu", explique le communiqué.


"Cette échéance tient compte du départ du Tahiti Nui, prévu le samedi 24 octobre à 13h00. Son déplacement ne peut en effet être envisagé sans l’assurance que la course pourra se dérouler dans des conditions normales."

Le Comité Organisateur communiquera sa décision définitive le samedi 24 octobre 2026, à l’issue de ce délai.

Le Comité mesure pleinement la déception que cette situation peut susciter auprès des clubs, des rameurs, des bénévoles, des partenaires et de l’ensemble du public, et les remercie pour leur compréhension.
 


Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 22 Octobre 2026 à 16:56 | Lu 881 fois
           


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