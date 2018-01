Le combat des femmes du foyer Pu O Te Hau contre les violences

Dans un discours, le président du Pays a insisté sur l'importance de la prévention. Il a ainsi annoncé que la Direction des affaires sociales sera restructurée et deviendra la Direction des solidarités et de la famille avec un nouveau département dédié à la prévention de la maltraitance et des violences.



« J’ai demandé au ministre des Solidarités et de la Santé de proposer au gouvernement la création de la ‘Maison des Femmes’ qui, au cœur de la tourmente seront accueillies,écoutées et soignées. Ce sera leur lieu de refuge et de soins », a ajouté le président avant d'indiquer que l’Etat devrait aussi apporter sa contribution à cette structure, dans son domaine de compétence, par la création d’un Service d’Investigation et d’Orientation Educative (SIOE), avec un dispositif de prise en charge global des victimes de violence (médicale, psychologique, juridique et sociale).



La ministre des Outre-mer a lancé un appel à la mobilisation de toutes et de tous, aux côtés de l'Etat et du Pays, Elle a insisté sur le rôle des maires, "qui sont au plus près des citoyens".