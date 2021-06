Le colonel Soriano quitte la Polynésie

Tahiti, le 31 mai 2021 - Avant son départ du fenua en juillet, le colonel Soriano, chef de corps du RSMA (Régiment du service militaire adapté) en Polynésie française, s’est entretenu avec le président Édouard Fritch lundi pour dresser le bilan des deux années passées et évoquer le perspectives de développement du RSMA.



Cet entretien a été l'occasion d'évoquer le potentiel et les perspectives de développement du RSMA. Un sujet déjà évoqué à Hiva Oa lors de la récente visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui avait eu l'occasion de visiter l’unité basée à Atuona. Édouard Fritch souhaite maintenant que ce point soit abordé lors de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, prévue en juillet.