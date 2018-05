Le collège-lycée de Bora Bora sera bien opérationnel à la rentrée d’août 2018

PAPEETE, le 8 mai 2018- Le président Edouard Fritch, après le Conseil des ministres, s’est rendu mercredi après-midi à Bora Bora, avec le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, et la sénatrice Lana Tetuanui, pour visiter le chantier du collège-lycée de cette île. « J’ai tenu à m’assurer que le collège-lycée de Bora Bora sera bien équipé et ouvert pour la rentrée d’août 2018. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à me rendre sur ce chantier en présence du maître d’ouvrage », a indiqué le Président Edouard Fritch.



Le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, qui a accueilli la délégation gouvernementale, s’est associé à la visite. C’est la première visite technique de ce chantier important effectuée par le président. Le chantier est financé par le Pays à hauteur de 3 milliards Fcfp, dont 2,6 milliards Fcfp consacrés à la construction des bâtiments d’une superficie de 11 500 m2, et 400 millions Fcfp pour le mobilier pédagogique. Selon les ingénieurs de l’Equipement et de l’Education présents à cette occasion, la construction du collège-lycée respectera le calendrier initialement établi et sera normalement prêt pour la rentrée scolaire 2018.



Ce seront près de 1140 élèves qui seront accueillis dans les locaux, avec 2 internats filles-garçons d’une capacité de 48 lits, et une cantine pouvant restaurer l’ensemble des élèves. Sur ces 1140 élèves, Il y aura une capacité de 1020 élèves en enseignement général et 120 élèves en enseignement professionnel. Les 800 élèves du collège actuel de Bora Bora intègreront le nouvel établissement dès la rentrée prochaine. La partie lycée aura une capacité totale de 240 élèves en 2020. Le président Fritch s’est dit « impressionné par ce chantier et très heureux de pouvoir offrir aux jeunes des îles Sous-le-Vent des conditions modernes de scolarisation ». « Notre politique tendant vers l’égalité entre les archipels se manifeste également et concrètement dans le secteur éducatif », a déclaré Edouard Fritch.