Le collectif des "Oubliés du fonds de solidarité" reçu au haut-commissariat

Tahiti, le 16 novembre 2020 - Les représentants du collectif "Les oubliés du fonds de solidarité" se sont entretenus vendredi avec Cécile Zaplana, secrétaire générale adjointe du haut-commissariat, et Willy Wilczek, directeur adjoint des finances publiques. Cette rencontre avait pour but de présenter les doléances du collectif au sujet notamment de demandes d'aides qui n'ont pas pu aboutir pour certains entrepreneurs.



Pour accompagner les entreprises face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, la solidarité nationale s’exprime au travers du fonds de solidarité de l’Etat (FSE). Ce dispositif fait l’objet d’évolutions réglementaires depuis sa mise en place pour s’adapter à la situation sociale et économique. Des représentants du collectif "Les oubliés du fonds de solidarité" ont rencontré vendredi Cécile Zaplana, secrétaire générale adjointe du haut-commissariat, et Willy Wilczek, directeur adjoint des finances publiques, pour aborder les modalités réglementaires et les critères d’application du FSE.



"Cette rencontre avait pour but de présenter les doléances du collectif au sujet des cas particuliers de demandes d'aides qui n'ont pas pu aboutir", indique un communiqué du collectif. Des précisions ont également été apportées sur la mise en œuvre du volet 2, traité en lien avec les services du Pays et de la CCISM. A l’issue de cette rencontre, les services de l’Etat se sont engagés à poursuivre le dialogue initié pour finaliser les demandes des entreprises et patentés au titre du FSE.