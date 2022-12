Le collectif Bon Entendeur débarque à Moorea

Moorea, le 6 décembre 2022 - Le collectif d’électro-chill Bon Entendeur s’invite à Moorea. Samedi prochain, Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica donneront un show d’1 h 30 au Coco Beach. Après “s’être régalés” samedi dernier, au Parc Vairai à Punaauia, les artistes traversent le chenal vers l'île sœur ou leur réputation les précède, le concert affiche déjà complet.



“Dès qu’on a reçu le top départ du Studio 87 [Agence événementielle tahitienne] pour revenir en Polynésie, on a sauté sur l’occasion”. Le trio était déjà de passage en 2018 et 2020 pour animer des Pool Parties à l’hôtel Le Méridien Tahiti de Punaauia.



Passionnés de musique et de culture française, les trois musiciens fondent le collectif en 2012. Initialement connus comme développeurs d’un blog musical, puis comme réalisateurs de mixtapes (enchaînement de musiques avec transitions), les créateurs finissent par produire leurs propres titres. En 2019, l’album Aller-retour sort sur les plateformes. Le morceau issu du projet, Le Temps est bon, devient single de diamant.

“Sacrée énergie” Samedi dernier, les artistes animaient une beach partie sur la plage du parc Vairai à Punaauia. “C’est toujours agréable de jouer dans ces conditions, avec la mer en fond et les gens qui dansent sur le sable. Le premier cadre était exceptionnel, là ça va être encore plus fou. En 2018, on avait déjà joué au Coco Beach, j’en garde des souvenirs de dingue”, confie Pierre Della Monica, cofondateur du groupe.



“La première partie du set n'était pas incroyable, c’était surtout de la musique commerciale. Mais quand Bon Entendeur est entré sur scène, l’ambiance a pris une autre tournure. C’était génial, il y avait une sacrée énergie qui se dégageait”, affirme David, touriste de 23 ans qui a assisté au show samedi à Tahiti. Au total, 1 200 personnes ont participé à l’événement.



Pour leur set à Moorea, les musiciens comptent varier les morceaux. “Quand on arrive, on ne sait pas exactement ce qu’on va jouer. On a juste des clés USB remplies de sons et on essaie de raconter une histoire. Le principal, c’est de s’adapter”, développe le compositeur. L’année dernière, le collectif sortait son dernier album, “Minuit”. “On essaie de ne pas passer Le Temps est bon à chaque fois. On veut mettre en avant nos dernières productions musicales”, explique Pierre Della Monica.

Tournées internationales “Cet été on a vécu la plus grosse tournée qu’on n'est jamais faite, avec plus de 55 dates en 4 mois” ajoute Arnaud Bonet, président du collectif. Selon le groupe, quelques singles pourraient sortir dès l’année prochaine. Il faudra attendre 2024 pour voir naître un nouvel album. “On a fait exprès de se donner un bel été, pour se reposer après et se concentrer sur un troisième album”, informe-t-il.



En février, Bon Entendeur devrait réaliser une dizaine de dates aux États-Unis, en passant par le Canada et “probablement” par le Mexique. “Mars, avril ça continue, on va beaucoup jouer en Europe, mais la France, c’est terminé. Cela va nous laisser le temps de travailler sur notre futur projet”, apprend Pierre Della Monica.



“Il n'y a pas vraiment de message. De ma perception, on essaie de convaincre tout le monde, de transporter le public vers de nouveaux univers. Le but, c’est que les gens comprennent pourquoi on fait cette musique, pourquoi on l’aime, et que le tout soit cohérent. C’est une espèce de voyage musical”, s’exclame-t-il.

